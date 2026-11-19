Unele soiuri își păstrează mai bine textura în timpul coacerii, în timp ce altele se remarcă prin dulceață și aromă intensă.

La nivel mondial, există peste 7.000 de soiuri de mere, însă doar o parte dintre acestea sunt cultivate pe scară largă și pot fi găsite în piețele și magazinele din Europa. Merele diferă prin dimensiune, culoare, textură, gust și capacitatea de păstrare, iar fiecare varietate are particularități care o fac potrivită pentru anumite utilizări, de la consumul proaspăt până la prepararea deserturilor.

Cele mai cunoscute soiuri de mere

Gala – Originar din Noua Zeelandă, soiul Gala a fost obținut în 1934 prin încrucișarea varietăților Orange Red și Golden Delicious. Primele plantații comerciale au fost înființate în anii 1960. Merele Gala sunt apreciate pentru gustul dulce, textura crocantă și aroma plăcută. Fructele au, de regulă, dimensiuni medii și o coajă în nuanțe de roșu și galben.

Golden Delicious – Acest soi american a fost descoperit în anul 1890, în statul West Virginia, provenind dintr-un răsad cu origine necunoscută. A început să fie cultivat la scară comercială în 1916 și s-a răspândit ulterior în numeroase țări. Merele Golden Delicious au coaja galbenă, pulpa fină și un gust dulce, fiind potrivite atât pentru consumul proaspăt, cât și pentru prepararea deserturilor. În condiții corespunzătoare, fructele pot fi păstrate o perioadă îndelungată.

Gloster – Soiul Gloster a fost obținut în Germania, la începutul anilor 1960, prin încrucișarea varietăților Glockenapfel și Richard Delicious. Merele sunt mari sau foarte mari, au o formă conică și o coajă predominant roșie. Pomii se dezvoltă viguros în primii ani, iar ulterior ritmul de creștere încetinește.

Jonagold – Creat în 1954 prin încrucișarea soiurilor Jonathan și Golden Delicious, Jonagold este apreciat pentru fructele sale mari, rotunjite și ușor striate. Merele au un gust dulce-acrișor, o pulpă suculentă și o aromă intensă. Este un soi cu recoltare târzie, ale cărui fructe se păstrează bine și pot fi folosite atât pentru consumul proaspăt, cât și pentru preparate culinare și conserve.

Red Delicious – Soiul Red Delicious a apărut în 1921, în statul Iowa din Statele Unite ale Americii. Se remarcă prin fructele mari, cu formă ușor alungită și coajă de un roșu intens, uneori purpuriu. Un element distinctiv îl reprezintă cele cinci proeminențe din zona caliciului. Pulpa este crocantă și suculentă, iar gustul predominant dulce.

Idared – Merele Idared au dimensiuni mari, o formă rotunjită și ușor aplatizată și o coajă netedă, în nuanțe de roșu și verde. Pulpa albă este crocantă și suculentă, iar gustul îmbină dulceața cu o ușoară aciditate. Soiul este apreciat pentru capacitatea bună de păstrare și versatilitatea în bucătărie, fiind potrivit atât pentru consumul proaspăt, cât și pentru preparate termice. Pomii au o dezvoltare moderată și pot oferi recolte bogate.

Granny Smith – Originar din Australia, soiul Granny Smith este ușor de recunoscut datorită cojii verde-intens, care își păstrează culoarea și după coacere. Fructele au dimensiuni medii, pulpa fermă și crocantă și un gust pronunțat acrișor. Datorită texturii care rezistă bine la temperaturi ridicate, aceste mere sunt folosite frecvent în plăcinte, tarte și alte deserturi.

Cele mai bune soiuri de mere pentru plăcintă

Alegerea merelor potrivite este unul dintre secretele unei plăcinte reușite. Pentru un desert cu umplutură aromată, care nu devine prea moale sau apoasă în timpul coacerii, sunt recomandate soiurile cu pulpă fermă și un echilibru între gustul dulce și cel acrișor.

Granny Smith este considerat unul dintre cele mai bune soiuri pentru plăcintă. Gustul său acrișor contrastează plăcut cu zahărul și celelalte ingrediente, iar pulpa fermă își păstrează bine textura în timpul coacerii. În plus, aciditatea naturală a fructelor contribuie la obținerea unei umpluturi echilibrate.

Alte soiuri potrivite pentru prepararea plăcintei cu mere sunt:

Jonagold – Are un gust dulce-acrișor și o aromă intensă. Este potrivit pentru coacere și oferă umpluturii un gust bogat.

– Are un gust dulce-acrișor și o aromă intensă. Este potrivit pentru coacere și oferă umpluturii un gust bogat. Honeycrisp – Se remarcă prin textura crocantă, pulpa suculentă și gustul dulce, cu note ușor acrișoare. Este o alegere bună pentru plăcintele în care se dorește păstrarea unei texturi mai ferme.

– Se remarcă prin textura crocantă, pulpa suculentă și gustul dulce, cu note ușor acrișoare. Este o alegere bună pentru plăcintele în care se dorește păstrarea unei texturi mai ferme. Golden Delicious – Are o dulceață naturală și o pulpă mai moale, care devine fragedă în timpul coacerii. Poate fi combinat cu soiuri mai acrișoare pentru un gust echilibrat.

– Are o dulceață naturală și o pulpă mai moale, care devine fragedă în timpul coacerii. Poate fi combinat cu soiuri mai acrișoare pentru un gust echilibrat. Braeburn – Îmbină dulceața cu aciditatea și are o pulpă suficient de fermă pentru a rezista bine la temperaturile din cuptor.

Pentru o plăcintă cu o aromă mai complexă, poate fi folosită o combinație de două sau trei soiuri. De exemplu, Granny Smith și Jonagold oferă un echilibru între aciditate și dulceață, în timp ce adăugarea unor mere Golden Delicious poate contribui la obținerea unei umpluturi mai fragede.

Indiferent de soiul ales, este recomandat ca merele să fie proaspete, ferme și fără zone lovite sau deteriorate. De asemenea, fructele foarte zemoase trebuie scurse sau pregătite corespunzător înainte de a fi adăugate în aluat, pentru ca umplutura să nu devină prea lichidă.