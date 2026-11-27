Un turist a ajuns dezbrăcat la o secție de poliție din Germania, după ce a rămas încuiat pe dinafară la hotel
Un turist dezbrăcat şi-a făcut apariţia la miezul nopţii la o secţie de poliţie din oraşul Lübeck, situat în nordul Germaniei, pentru a cere ajutor după ce, din greşeală, a rămas încuiat pe afară din camera sa de hotel, potrivit DPA.
Generează rezumat cu AI
Bărbatul, acoperit doar cu o pungă de cumpărături în jurul taliei, le-a spus agenţilor că ieşise pentru scurt timp din cameră fără haine pentru a-şi verifica maşina parcată în faţa hotelului, a precizat poliţia într-un comunicat emis vineri, potrivit Agerpres.
Când şi-a dat seama că îşi uitase cardul-cheie de acces în hotel şi că recepţia era închisă până dimineaţă, el a plecat să caute ajutor.
Poliţia a declarat că bărbatul a întrebat politicos dacă poate să se adăpostească în secţie, iar poliţiştii i-au sărit în ajutor cu o salopetă de la criminalistică şi cu ceai. De asemenea, agenţii i-au permis să aştepte în holul secţiei până la redeschiderea recepţiei hotelului.
Turistul a revenit la hotelul său dimineaţa la prima oră, a precizat poliţia.
Video recomandate
Accident în lanț pe autostrada A1, in județul Sibiu, provocat de un urs ajuns în fața mașinilor
Accident în lanț pe autostrada A1, in județul Sibiu, provocat de un urs ajuns în fața mașinilor
Un bărbat din R. Moldova a fost filmat scoțând două valize din apartament. Ulterior s-a aflat ce avea de fapt în ele
Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar principalul suspect este un prieten, în Dolj
Nicușor Dan a explicat de ce au fost anulate alegerile prezidențiale în 2024: „Două motive erau clare”
Nemulțumire la un târg de Crăciun din Germania, după ce bradul natural a fost înlocuit cu unul digital
Trump i-a cerut lui Putin să pună capăt agresiunii militare ruse în Europa, în timp ce Polonia își întărește apărarea aeriană
Vremea azi, 27 noiembrie. Atmosferă mohorâtă, cu ploi și lapoviță. Ce temperaturi vor fi
La 20 de ani de la condamnarea comunismului, volumul „Nimic de negociat!” readuce în atenție un moment istoric controversat
Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 27.11.2026
Se deschide sezonul de schi în România. Primele pârtii îi așteaptă pe turiști la Păltiniș și Azuga
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit