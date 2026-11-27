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Bărbatul, acoperit doar cu o pungă de cumpărături în jurul taliei, le-a spus agenţilor că ieşise pentru scurt timp din cameră fără haine pentru a-şi verifica maşina parcată în faţa hotelului, a precizat poliţia într-un comunicat emis vineri, potrivit Agerpres.

Când şi-a dat seama că îşi uitase cardul-cheie de acces în hotel şi că recepţia era închisă până dimineaţă, el a plecat să caute ajutor.

Poliţia a declarat că bărbatul a întrebat politicos dacă poate să se adăpostească în secţie, iar poliţiştii i-au sărit în ajutor cu o salopetă de la criminalistică şi cu ceai. De asemenea, agenţii i-au permis să aştepte în holul secţiei până la redeschiderea recepţiei hotelului.

Turistul a revenit la hotelul său dimineaţa la prima oră, a precizat poliţia.