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Cântăreața, în vârstă de 42 de ani, și fostul premier al Canadei, în vârstă de 54 de ani, s-au îmbrăcat elegant pentru călătoria la bordul unuia dintre cele mai luxoase trenuri din lume, unde au avut un vagon întreg doar pentru ei, potrivit DailyMail.

Cei doi au luat cina, au savurat cocktailuri și au jucat cărți, împărtășind fotografii de la o masă acoperită cu fețe de masă albe și decorată cu o lampă aurie.

Katy a impresionat într-o rochie mini din satin și mătase, în nuanța șampaniei, semnată De La Vali, în valoare de 660 de lire sterline (aproximativ 730 de dolari), în timp ce Justin a purtat un elegant costum alb de seară.

Vedeta americană a publicat și o fotografie în care se relaxează într-o cadă aurie, precum și un videoclip în care privește pe fereastră în timp ce face baie.

Cuplul a beneficiat de serviciile unui majordom personal, disponibil pentru orice solicitare, inclusiv pentru pregătirea băii lui Katy.

Katy Perry shared a new photo dump from her Euro trip with Justin Trudeau 💗 https://t.co/DYG8AVVC4u — Katy Perry Today (@todaykatyp) November 25, 2026

Vagonul în care au călătorit

Cei doi au călătorit în vagonul L'Observatoire, introdus anul trecut, care dispune de un dormitor matrimonial, o zonă de luat masa, o bibliotecă cu 1.000 de cărți și ferestre de tavan dotate cu ștergătoare de parbriz, pentru zilele ploioase. De asemenea, pasagerii au la dispoziție caviar și șampanie în cantități generoase.

Un alt detaliu important pentru cei doi a fost faptul că vagonul se afla la capătul trenului, astfel încât aveau șanse minime să se întâlnească cu alți pasageri.

La sosirea în Veneția, după plecarea din capitala Franței, Katy a coborât din tren într-o rochie neagră, decoltată, cu nasturi aurii.

Cei doi se află într-o călătorie prin Europa și au vizitat până acum Barcelona, Milano, Paris și Veneția.

Interpreta hiturilor „Firework” și „I Kissed a Girl” și-a completat ținuta cu pantofi balerini și a fost surprinsă ținându-se de mână cu Trudeau.

Cuplul s-a întâlnit cu Emmanuel Macron

În timpul vacanței, cuplul s-a întâlnit și cu președintele Franței, Emmanuel Macron, în vârstă de 48 de ani. Katy a publicat miercuri pe Instagram un selfie alături de acesta.

Fotografia o arată pe cântăreață îmbrățișată de Justin, în timp ce Macron apare în spatele lor, zâmbind.

Imaginea i-a amuzat pe fani, care au glumit că președintele francez pare că „a intrat din greșeală peste întâlnirea romantică a altcuiva”.

„Președintele Franței a ajuns a treia roată la întâlnirea lor”, a comentat un utilizator.

Un alt fan a glumit că Katy „colecționează lideri mondiali ca pe niște misiuni secundare”.

Katy Perry, Justin Trudeau & Emmanuel Macron in new selfie. https://t.co/CazuoqtuQD — Pop Crave (@PopCrave) November 20, 2026

Katy și Justin, care au stârnit primele zvonuri despre o relație în iulie 2025, și-au confirmat povestea de dragoste mai târziu în același an. Cei doi au apărut pentru prima dată împreună pe covorul roșu la Festivalul Tribeca, în iunie 2026.

Katy Perry ar vrea să ofere informații despre Russel Brand, acuzat de viol

Apariția lor vine în contextul speculațiilor potrivit cărora Perry ar intenționa să dezvăluie detalii despre căsnicia sa cu Russell Brand, condamnat pentru viol.

La începutul acestei luni, actorul, care și-a încheiat căsnicia cu Perry printr-un mesaj text, a fost condamnat la zece ani și jumătate de închisoare pentru viol și agresiune sexuală.

Echipa juridică a lui Brand a susținut cu succes că mariajul său cu artista nu avea legătură cu acuzațiile, iar procurorii au fost de acord să nu o menționeze în proces.

Cei doi s-au cunoscut în 2009, în timpul filmărilor pentru „Get Him to the Greek”, și s-au căsătorit în anul următor, în cadrul unei ceremonii hinduse organizate în India.

Căsnicia s-a încheiat însă la sfârșitul anului 2011, când Brand i-a trimis artistei un mesaj prin care o anunța că divorțează, cu puțin timp înainte ca aceasta să urce pe scenă.

Interpreta pieselor „I Kissed a Girl” și „Firework” a lăsat să se înțeleagă că știe mai multe despre latura întunecată a fostului soț. În vara acestui an, le-a spus fanilor că acesta ar trebui să fie „în închisoare”. Până acum, artista nu a comentat condamnarea lui.

Într-un interviu acordat revistei Vogue în 2013, Katy a povestit despre relația lor:

„La început, când l-am cunoscut, își dorea o parteneră egală. Cred că mulți bărbați puternici își doresc o femeie egală, dar când o au, își dau seama că nu pot face față acestei egalități.

Nu îi plăcea atmosfera creată de faptul că eu eram cea care conducea lucrurile în timpul turneelor. A fost foarte dureros și devenise extrem de controlator, ceea ce mă afecta.

M-am simțit mult timp responsabilă pentru destrămarea căsniciei. Dar apoi am aflat adevărul, pe care nu îl pot dezvălui deocamdată, pentru că îl păstrez în seiful meu pentru o zi ploioasă”, a spus ea.