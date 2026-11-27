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Spre deosebire de România și de statele Uniunii Europene, unde concediul de odihnă este un drept prevăzut de lege, în SUA acordarea acestui beneficiu depinde, în principal, de politica angajatorului, deși unele state au introdus propriile reguli. Deși majoritatea salariaților din sectorul privat beneficiază de concediu plătit, milioane de americani nu au aceeași protecție.

SUA nu garantează prin lege zile de concediu plătit

Statele Unite ale Americii sunt singura economie avansată care nu garantează prin legislația federală un număr minim de zile de concediu anual plătit. Concluzia apare într-o analiză realizată de Center for Economic and Policy Research (CEPR), un institut de cercetare economică din Washington, care a comparat legislația privind concediile plătite din 21 de economii dezvoltate, inclusiv state europene, Australia, Canada, Japonia și Noua Zeelandă.

Raportul, publicat în mai 2019 sub titlul No-Vacation Nation, Revised, arată că angajații din Uniunea Europeană au garantate prin lege cel puțin 20 de zile de concediu anual plătit, în timp ce Statele Unite nu impun un asemenea beneficiu la nivel federal. Analiza CEPR face distincția între concediul anual de odihnă și zilele libere plătite pentru sărbători, două categorii de beneficii care nu trebuie confundate.

Cadrul legal federal care reglementează salariile și o parte dintre condițiile de muncă din SUA este Fair Labor Standards Act (FLSA), adoptat în 1938 și administrat de Departamentul Muncii. Legea stabilește reguli privind salariul minim federal, plata orelor suplimentare și alte aspecte ale raporturilor de muncă, dar nu obligă angajatorii să plătească zilele în care salariații nu lucrează pentru a merge în vacanță.

Departamentul Muncii precizează explicit că FLSA nu impune plata concediului de odihnă, a concediului medical sau a sărbătorilor legale. Aceste beneficii sunt stabilite, în general, prin acordul dintre angajator și angajat sau reprezentanții acestuia. Există anumite excepții pentru contracte guvernamentale acoperite de legislații specifice, dar acestea nu reprezintă o garanție generală pentru toți angajații americani.

Absența unei obligații federale nu înseamnă că angajații nu beneficiază de protecție la nivelul unor state. În Maine, de exemplu, angajatorii cu peste 10 salariați, care funcționează mai mult de 120 de zile într-un an calendaristic, trebuie să acorde concediu plătit acumulat, care poate fi folosit inclusiv pentru o vacanță planificată.

Angajații acumulează o oră de concediu pentru fiecare 40 de ore lucrate, în limita a 40 de ore pe an. Este însă o prevedere aplicabilă în acest stat și nu o garanție federală pentru toți salariații americani.

Cum funcționează sistemul concediilor pentru angajații din această țară

În lipsa unui minim legal federal, concediul anual plătit este stabilit de fiecare angajator, prin contractul individual, acordurile colective sau politica internă a companiei.

Unele firme acordă un număr fix de zile pe an, în timp ce altele folosesc un sistem prin care angajații acumulează treptat ore sau zile de concediu, în funcție de timpul lucrat și de vechime.

În multe companii este utilizat și sistemul PTO (Paid Time Off – timp liber plătit), care reunește mai multe tipuri de absențe într-un singur sold de zile sau ore. Acestea pot fi folosite pentru vacanțe, probleme personale sau concediu medical, în funcție de regulile angajatorului.

Datele Biroului de Statistică a Muncii din SUA (U.S. Bureau of Labor Statistics – BLS) arată că, în martie 2026, 80% dintre angajații din sectorul privat aveau acces la concediu de vacanță plătit. Alte 81% beneficiau de zile libere plătite pentru sărbători și tot 81% aveau acces la concediu medical plătit.

Astfel, aproximativ unul din cinci angajați din sectorul privat nu beneficia de concediu anual plătit. Accesul la acest avantaj diferă în funcție de dimensiunea companiei și de domeniul de activitate.

Numărul zilelor de vacanță plătite crește, în general, odată cu vechimea în aceeași companie. Potrivit datelor BLS din martie 2026, media zilelor acordate angajaților din sectorul privat era:

după 1 an de vechime , 11 zile de concediu plătit;

, 11 zile de concediu plătit; după 5 ani de vechime , 16 zile;

, 16 zile; după 10 ani de vechime , 18 zile;

, 18 zile; după 20 de ani de vechime, 20 de zile.

Acestea sunt medii statistice pentru angajații care beneficiază de acest tip de concediu, nu zile garantate prin lege pentru toți salariații. De altfel, BLS arată că 32% dintre lucrătorii din sectorul privat primeau între 10 și 14 zile de vacanță plătită după primul an de activitate.

Diferențele sunt vizibile și în funcție de dimensiunea companiei. În firmele private cu cel puțin 500 de angajați, 91% dintre lucrători aveau acces la concediu de vacanță plătit. În întreprinderile cu unu până la 49 de angajați, procentul era de 71%, potrivit aceleiași instituții.

BLS arată și că accesul la concediu diferă în funcție de domeniul de activitate. În industria prelucrătoare, 96% dintre angajați aveau acces la concediu de vacanță plătit, iar în sectorul activităților financiare, proporția era de 95%.

Ce se întâmplă dacă un angajat vrea să plece în vacanță

Un angajat american care vrea să plece în vacanță trebuie să verifice condițiile din contract și politica firmei privind zilele libere. Dacă beneficiază de concediu plătit sau de un sold PTO, poate solicita folosirea acestuia, cu aprobarea angajatorului.

Cererea este transmisă, de regulă, managerului sau departamentului de resurse umane, iar perioada trebuie aprobată în funcție de regulile companiei și de necesitățile activității.

Dacă nu are zile de concediu plătit, angajatul poate cere o perioadă de absență fără plată, însă acordarea acesteia depinde, în general, de acceptul angajatorului. Pentru zilele în care nu lucrează, nu primește salariu.

În California, de exemplu, angajatorii nu sunt obligați să ofere concediu de vacanță. Dacă aleg însă să acorde acest beneficiu, zilele acumulate sunt considerate salariu câștigat. Ele nu pot fi anulate printr-o politică de tipul „use it or lose it” și trebuie plătite la încetarea raportului de muncă, dacă au rămas nefolosite. Companiile pot stabili totuși limite rezonabile pentru acumularea lor.

Regulile diferă de la un stat la altul, inclusiv în privința tratamentului zilelor de concediu acumulate și nefolosite.

Dacă angajatorul refuză cererea de concediu fără plată, salariatul nu are un drept federal general de a lipsi de la serviciu pentru vacanță. O absență neautorizată poate duce inclusiv la concediere, în funcție de legislația aplicabilă și de regulile companiei.

În majoritatea statelor americane se aplică principiul at-will employment, care permite încetarea raportului de muncă fără invocarea unui motiv, atât timp cât nu este încălcată legea. Există însă excepții, inclusiv în cazurile de discriminare sau represalii.

Separat, Family and Medical Leave Act (FMLA) oferă anumitor angajați eligibili până la 12 săptămâni de concediu fără plată într-o perioadă de 12 luni, cu protejarea locului de muncă. Acesta poate fi acordat pentru probleme medicale grave, nașterea unui copil sau îngrijirea unui membru al familiei, nu pentru vacanțe.

Pentru a beneficia de FMLA, angajatul trebuie, în general, să aibă cel puțin 12 luni de vechime, 1.250 de ore lucrate în ultimele 12 luni și să lucreze într-o locație unde angajatorul are minimum 50 de salariați într-o rază de 75 de mile. Legea acoperă și anumite instituții publice și unități de învățământ.

Ce țări nu oferă concediu anual plătit garantat prin lege

Statele Unite nu sunt singura țară în care legislația națională nu garantează un număr minim de zile de concediu anual plătit. O analiză comparativă realizată de Equal Futures, cu date privind legislația în vigoare în ianuarie 2026, identifică nouă state în această situație.

Pe lângă Statele Unite ale Americii, lista include:

Insulele Marshall;

Statele Federate ale Microneziei;

Nauru;

Palau;

Sri Lanka;

Saint Vincent și Grenadinele;

Tonga;

Trinidad și Tobago.

Clasificarea ia în calcul numărul minim de zile de concediu anual plătit garantat prin legislația națională pentru un angajat cu cel puțin un an de vechime. Beneficiile acordate exclusiv la discreția angajatorului nu sunt considerate drepturi garantate prin lege. De asemenea, analiza nu include protecțiile care există doar la nivel local, fără să fie aplicabile la nivel național.

Absența unui număr minim de zile prevăzut de legislația națională nu înseamnă că angajații din aceste țări nu primesc niciodată concediu plătit. Companiile pot oferi acest beneficiu prin contracte individuale, acorduri colective sau politici interne. Diferența este că salariații nu au o garanție legală generală care să le asigure un minim de zile de odihnă plătite.

În Uniunea Europeană, situația este diferită. Directiva 2003/88/CE privind organizarea timpului de lucru prevede că statele membre trebuie să asigure tuturor lucrătorilor cel puțin patru săptămâni de concediu anual plătit. În România, Codul muncii stabilește o durată minimă de 20 de zile lucrătoare pe an.