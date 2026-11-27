Moscova laudă echipa lui Donald Trump. Jared Kushner și Steve Witkoff sunt „pacificatori”
Kirill Dmitriev i-a descris pe trimisul special american Steve Witkoff și pe ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, drept „pacificatori”.
Sursa: TASS
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Dmitriev este reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țările străine și directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), arată agenția oficială de stat TASS. Potrivit oficialului, întreaga echipă a președintelui Donald Trump urmărește activ procesul de pace.
Declarațiile de la conferința AI Journey
Afirmațiile au fost făcute vineri, în marja conferinței AI Journey, unde Dmitriev a discutat cu reporterii despre viziunea Moscovei asupra noii administrații de la Washington.
„În primul rând, întreaga echipă a lui Trump - și președintele rus spune adesea acest lucru - caută pacea, procesul de pace. Așadar, atât Steve Witkoff, cât și Jared Kushner sunt pacificatori - oameni care caută această soluție pașnică”, a declarat Dmitriev.
Ce îi reproșează lui Biden
Trimisul special al lui Vladimir Putin a subliniat importanța menținerii contactelor dintre Rusia și Statele Unite, o relație care, potrivit acestuia, este susținută de rezultatele deja obținute de cele două părți. Dmitriev a insistat asupra faptului că puterile nucleare trebuie să comunice, concluzionând cu o critică la adresa fostei administrații americane: aceasta, spre deosebire de echipa actuală, a ales în mod deliberat să evite dialogul.
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