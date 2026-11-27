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Expoziția se numește „De mare preț. Aur și argint în Țara Românească, Moldova și Transilvania, în secolele XIV-XVII” , potrivit Agerpres.

Exponatele ilustrează diversitatea funcțiilor și semnificațiilor atribuite aurului și argintului, a evidențiat curatorul expoziției, Cristiana Tătaru, muzeograf în cadrul MNIR, într-o conferință desfășurată miercuri seară la sediul instituției muzeale.

„Aceste obiecte nu trebuie privite doar prin prisma materialului din care sunt făcute, pentru că au fost atâtea discuții despre coiful de la Coțofenești în ultimii doi ani și s-au repetat foarte des, acelea că valoarea coifului de la Coțofenești este mult mai mare decât greutatea sa în metal prețios. Și sperăm că asta deja este o informație pe care oamenii să o rețină foarte clar. (...) De mare preț sunt podoabele realizate din metale prețioase și pietre prețioase, dar de mare preț este și o icoană. Practic, se împletește această valoare materială cu valoarea spirituală și valoarea afectivă pe care o acordăm obiectelor”, a subliniat curatorul, referindu-se la primele două secțiuni ale expoziției.

Cristiana Tătaru a spus că ultima secțiune a expoziției este dedicată tezaurelor descoperite în ultimul secol și care conțin în structura lor obiecte din metale prețioase.

Tezaure și obiecte de patrimoniu, reunite într-o expoziție la MNIR

„Am încercat să închidem cumva un cerc și să ne întrebăm cum ne raportăm noi la aceste obiecte în prezent și cât de important este să le avem în muzee și să le putem admira, pentru că, în final, muzeul este un loc al tuturor unde venim să vedem aceste obiecte, să avem acces la ele și unde le putem înțelege mai bine datorită explicațiilor pe care specialiștii din muzee le acordă”, a explicat ea.

Muzeograful a declarat că exponatele reflectă „un mod de viață al acelor secole, o viață care nu este neapărat una princiară”.

„Spre exemplu, avem un tezaur descoperit în localitatea Vlădiceasca. Acesta are în componența sa o lingură inscripționată cu numele Caplea din Periș, o piesă care ne vorbește despre posesorul acelui tezaur, ce fel de obiecte avea și ne putem da seama pentru ce le folosea. Și așa cum arată și titlul expoziției noastre, care preia o sintagmă întâlnită în documentele medievale, aceste obiecte din metale prețioase sunt de mare preț pentru că, da, sunt din metale prețioase, dar și pentru că oamenii erau afectiv și spiritual legați de ele și le atribuiau valori mult mai mari decât cele oferite de metalul prețios”, a subliniat curatorul.

În cadrul evenimentului, directorul general al MNIR, dr. Cornel Ilie, a menționat că expoziția trebuia să fie deschisă la Gdansk în cadrul sezonului cultural România-Polonia.

„Din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat acum aproape doi ani de zile (furtul Coifului de la Coțofenești n.r.) și pentru anul 2025 toate acțiunile care priveau expozițiile internaționale au fost oprite, iar expoziția pentru care ne pregătisem, și colegii noștri de la Gdansk se pregătiseră foarte mult, s-a oprit. Este o bună ocazie de a o readuce în atenție și de a spera că vom relua legătura cu partenerii noștri polonezi și că o vom putea face și în Polonia în viitorul apropiat”, a declarat Ilie.

Printre numeroasele piese unicat prezentate în cadrul expoziției se numără și pocalul Nusbacherpokal intrat în colecția Muzeului Național de Istorie a României în anul 2024 și panaghiarul (vas sau taler liturgic n.r.) de la Mănăstirea Snagov, obiecte remarcabile, care oferă prilejul unei întâlniri directe cu măiestria artistică și cu universul simbolic al epocii, ilustrând statutul aparte pe care metalele prețioase l-au avut în viața politică, socială și religioasă.

Expoziția, care face parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat „Din mâna orfevrului”, în cadrul căruia va fi explorat domeniul fascinant al metalelor prețioase, este realizată de Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Județean Mureș, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Muzeul Județean Buzău și Complexul Național Muzeal Curtea Domnească - Târgoviște.

Expoziția va fi deschisă la MNIR până pe 14 martie 2027, de miercuri până duminică, între orele 9:00 - 17:00.