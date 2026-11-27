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Actrița, în vârstă de 62 de ani, a strălucit într-o rochie elegantă, cu un singur umăr, la evenimentul desfășurat în Maroc, potrivit DailyMail.

Și-a completat ținuta cu cercei spectaculoși cu diamante și o geantă elegantă de tip clutch.

Monica, care a dezvăluit recent câteva dintre secretele stilului său de viață neconvențional, continuă să impresioneze prin aspectul tineresc și silueta de invidiat.

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Cum mănâncă Monica Bellucci

Rămânând fidelă originilor sale italiene, actrița nu renunță la paste, prăjituri și nici la un pahar de vin.

În 2015, Monica și-a împărtășit sfaturile pentru a se menține tânără, spunând: „Mâncați bine, beți bine, faceți sex de calitate și râdeți mult!”.

„Adevărul este că îmi plac prăjiturile și pastele, câte un pahar de vin din când în când și, foarte rar, o țigară”, a declarat ea pentru The Telegraph.

Pentru a-și menține metabolismul activ, actrița obișnuiește să ia cinci mese pe zi: micul dejun, prânzul, cina și două gustări între acestea.

Urmează principiile dietei mediteraneene, bogată în legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline. De asemenea, consumă alimente bogate în grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado, pentru a-și menține pielea sănătoasă.

Monica pune accent pe controlul porțiilor, ceea ce îi permite să mănânce alimentele preferate fără excese.

Actrița nu își impune restricții

Abordarea sa fără restricții îi oferă libertatea de a se răsfăța ocazional cu dulciurile preferate.

În ceea ce privește activitatea fizică, actrița preferă o abordare relaxată. Practică ocazional Pilates, pentru mobilitate și stare de bine, și înoată de câteva ori pe săptămână, aproximativ 45 de minute, în locul antrenamentelor intense.

„Fac puțină mișcare și țin puțin regim atunci când trebuie să lucrez, dar nu sunt obsedată de asta”, a declarat ea pentru The Sunday Times.

„Am fost întotdeauna o femeie cu forme, nu am fost niciodată foarte slabă. Așa sunt eu. Îmi doresc să îmbătrânesc în liniște. Când ai 50 sau 60 de ani, nu mai ai aceleași nevoi ca la 20 de ani. Te schimbi. Când copilul tău intră într-o încăpere, îți dai seama că el este pe primul loc, iar tu treci pe locul al doilea. Acest lucru îți oferă o altă perspectivă asupra vieții”, a spus ea.

Monica e de părere că îmbătrânirea nu este un lucru negativ

Monica nu s-a ferit niciodată să vorbească despre îmbătrânire și despre felul în care privește trecerea timpului. Într-un interviu pentru Harper's Bazaar España, actrița a declarat că se opune ideii potrivit căreia îmbătrânirea ar reprezenta un lucru negativ pentru femei.

Descriind industria divertismentului drept „artificială”, Monica a recunoscut că pentru unele femei poate fi dificil să accepte îmbătrânirea, însă consideră că nu există o alternativă reală.

„Fie îmbătrânești și accepți acest proces cu demnitate, fie mori. Privind lucrurile astfel, prefer de o mie de ori să îmbătrânesc”, a spus ea, râzând.

„Faptul că înaintezi în vârstă înseamnă că ai norocul să fii în viață și să ai un viitor. În plus, maturitatea aduce cu sine un dar minunat: detașarea. Uneori, pe măsură ce îmbătrânești, încetezi să mai fii doar o actriță și devii un spectator al lumii, ceea ce te face să privești totul dintr-o altă perspectivă”, a adăugat ea.

Actrița a vorbit și despre schimbările din industria cinematografică, unde femeile mature primesc tot mai multe roluri.

„În trecut, era aproape imposibil ca o actriță să aibă o carieră după vârsta de 40 de ani.

Acum locuiesc în Franța și văd exemple precum Catherine Deneuve, Isabelle Huppert sau Fanny Ardant, femei extraordinare care nu au încetat să filmeze, să apară pe copertele revistelor și să fie imaginea unor campanii importante.

Se înțelege că o femeie matură are povești fascinante de spus, iar publicul își dorește să vadă astfel de realități pe marele ecran”, a spus ea.

Anul trecut, actrița s-a separat de regizorul Tim Burton

Anul trecut, Monica Bellucci și regizorul de la Hollywood Tim Burton au anunțat că s-au despărțit, printr-o declarație comună.

Monica și Tim, în vârstă de 68 de ani, au început relația în octombrie 2023. Regizorul a colaborat cu actrița la filmul „Beetlejuice Beetlejuice”, primul lor proiect împreună.

Ultima relație a Monicăi înainte de Tim Burton a fost cu Nicolas Lefebvre, de care s-a despărțit în 2019. Ea a fost căsătorită anterior cu Vincent Cassel, între 1999 și 2013.

Monica l-a cunoscut pe Vincent în 1996, pe platourile de filmare ale peliculei „L'Appartement”, regizată de Gilles Mimouni.

Cei doi au împreună două fiice: Deva, născută în 2004, și Léonie, venită pe lume în 2010.