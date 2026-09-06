Sos de paste la borcan pentru iarnă. Cum să prepari acasă cea mai bună compoziție pentru spaghete

Sosul este consistent, aromat și suficient de gros pentru a se combina bine cu pastele și poate fi păstrat pentru iarnă. Borcanele cu sos de paste pregătit în casă sunt practice, mai ales atunci când vrei să pregătești rapid o masă, fără să începi de la zero.

De ce să prepari sos de paste la borcan acasă

Este mai simplu să iei un borcan de sos pentru paste și să-l torni în tigaie, alături de paste. Sosul cumpărat din magazin poate pierde însă puțin la capitolul gust și textură, deoarece nu are aceeași consistență fină pe care o obții când faci sosul acasă și pui ingrediente de calitate.

În plus, dacă faci sosul de paste cu propriile roșii din grădină și adaugi puțin unt, vei obține un preparat care te va face să uiți de sosurile din comerț. Adaugă puțin busuioc din producție proprie și vei vrea să faci spaghete la fiecare masă.

În plus, faptul că îl poți conserva pentru iarnă este o metodă ideală pentru serile în care vrei o cină rapidă pentru toată familia, dar nu ai prea mult timp la dispoziție.

Ingredientele esențiale

Ceapa și usturoiul: Ceapa și usturoiul oferă sosului o aromă complexă. Ceapa dulce adaugă o notă ușor dulce, care echilibrează aciditatea roșiilor. Usturoiul aduce aroma specifică, esențială în bucătăria italiană.

Trio-ul de roșii (roșii întregi, pastă de tomate și sos de roșii): Această combinație este baza unui sos clasic pentru spaghetti. Roșiile întregi oferă o textură proaspătă și ușor consistentă, pasta de tomate contribuie la îngroșarea sosului și îi intensifică aroma, iar sosul de roșii oferă o consistență uniformă și un gust echilibrat.

Apoi, mai contează și fierberea lentă. Această tehnică face diferența în prepararea sosului. Fierberea la foc mic permite aromelor să se combine treptat. În plus, gătirea lentă ajută la îngroșarea sosului și la obținerea consistenței potrivite.

Condimentele potrivite pentru sosul de roșii

Ierburile aromatice, precum tarhonul, busuiocul și oregano, contribuie fiecare cu propria aromă. Tarhonul adaugă o ușoară notă de anason, busuiocul oferă o dulceață proaspătă, iar oregano aduce o aromă mai intensă, cu note pământii. Împreună, aceste ierburi dau sosului mai multe niveluri de aromă.

Zahărul și sucul de lămâie: Zahărul reduce din aciditatea naturală a roșiilor. Sucul de lămâie adaugă o notă proaspătă și ușor acrișoară.

Rețeta pas cu pas. Cum obții textura perfectă

Acest sos de spaghete, preferat de întreaga familie, are la bază un „trio de roșii” bogat în aromă, verdețuri proaspete și un ingredient secret – puțin suc de lămâie, care ajută la obținerea unui gust echilibrat și intens, mai bun decât al multor sosuri din comerț.

Ingrediente

• 1 ceapă

• 5 căței de usturoi

• 2 conserve de roșii întregi, de aproximativ 800 g fiecare

• 1 tub de 129 g pastă de tomate sau o conservă de 170 g. Cantitatea poate fi ajustată după gust

• 3 conserve mici de 220 g sos de roșii sau pasată de roșii

• 2 linguri zahăr alb

• 1 linguriță sare, cantitatea poate fi ajustată

• 1 linguriță piper, cantitatea poate fi ajustată

• 2 linguri tarhon

• 2 linguri busuioc

• 2 linguri oregano

• 2 foi de dafin

• 2 linguri suc de lămâie sau după gust

Mod de preparare

Călește ceapa tocată și usturoiul mărunțit până când devin aromate și translucide. Încorporează roșiile întregi și zdrobește-le ușor. Adaugă pasta de tomate și sosul de roșii și amestecă bine.

Pune zahărul alb, tarhonul, busuiocul și oregano. Cantitățile sunt orientative și pot fi ajustate în funcție de gust.

Toarnă sucul de lămâie și adaugă foile de dafin. Lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 30 de minute până la o oră, pentru ca aromele să se combine și sosul să capete consistență.

Înainte de servire, îndepărtează foile de dafin. Gustă sosul și, dacă este nevoie, mai adaugă sare, condimente sau suc de lămâie.

Servește sosul cu paste sau folosește-l ca bază pentru lasagna.