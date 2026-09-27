Peskov se așteaptă, de asemenea, ca sistemul Rassvet, echivalentul rusesc al Starlink, să devină în curând mai eficient.

Cu câteva zile mai devreme, președintele finlandez Alexander Stubb i-a cerut lui Elon Musk să extindă acoperirea rețelei de internet prin satelit Starlink, astfel încât Ucraina să poată ataca lansatoare de rachete în Rusia.

Ucraina a solicitat de mult timp permisiunea de a utiliza drone echipate cu Starlink în afara teritoriului său pentru a ataca ținte din adâncul Rusiei. Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, i-a făcut această cerere lui Musk. Potrivit Financial Times, Musk a fost de acord, dar a menționat că aceasta a fost o decizie politică ce trebuia luată de Casa Albă.