În plus, sarea are și rolul de a menține murăturile ferme, așa că e important. De aceea, proporția dintre sare și apă trebuie respectată. Iată câtă sare se pune la 1 litru de apă pentru murături și cum se prepară corect saramura.

Câtă sare se pune la 1 litru de apă pentru murături

Pentru ca murăturile să se păstreze bine pe timpul iernii și să își mențină textura crocantă, saramura trebuie pregătită în proporția potrivită.

Pentru 1 litru de apă se folosesc aproximativ 20 de grame de sare grunjoasă, adică echivalentul unei linguri. Pentru 3 litri de apă, cantitatea ajunge la aproximativ 60 de grame, respectiv trei linguri de sare.

Ce tip de sare este recomandat pentru murături

Pentru murături este recomandată sarea grunjoasă sau sarea neiodată ori sarea specială pentru murături. Sarea iodată de bucătărie poate influența textura legumelor, acestea putând deveni mai moi în timpul procesului de fermentare.

Saramura trebuie să fie bine omogenizată, în special în primele zile. Legumele se așază în recipient în straturi, astfel încât lichidul să ajungă uniform între ele. După umplere, recipientul nu trebuie închis ermetic, pentru ca gazele formate în timpul fermentației să poată fi eliminate.

În cazul borcanelor mici, saramura poate fi scoasă într-un vas curat și turnată din nou peste legume. Dacă recipientele sunt deja închise etanș, acestea pot fi agitate o dată pe zi, timp de aproximativ o săptămână, pentru ca sarea să se dizolve și saramura să se distribuie uniform.

După pregătire, murăturile trebuie păstrate într-un spațiu ferit de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură. O cămară sau un beci sunt potrivite pentru depozitarea lor pe timpul iernii. Temperaturile mai ridicate accelerează fermentația, motiv pentru care un loc mai cald este indicat doar atunci când murăturile urmează să fie consumate într-un timp scurt.

Greșeli de evitat când prepari saramura

Atunci când pregătești saramura pentru murături, proporția dintre apă și sare trebuie respectată. O cantitate prea mică sau prea mare de sare poate influența procesul de fermentare și textura legumelor. Pentru a evita problemele, sunt câteva greșeli care trebuie evitate:

• Folosirea sării iodate. Pentru murături este recomandată sarea grunjoasă sau sarea fără iod.

• Să pui sare „după ochi”. Pentru o saramură corectă se recomandă aproximativ 20 de grame de sare la 1 litru de apă.

• Închiderea capacelor este esențială. Gazele produse în acest proces trebuie să poată fi eliminate.

• Depozitarea borcanelor într-un loc foarte cald. Temperaturile ridicate accelerează fermentația și pot afecta păstrarea murăturilor.

• Păstrarea recipientelor în lumina directă a soarelui. Murăturile trebuie depozitate într-un spațiu ferit de lumină și de surse de căldură.