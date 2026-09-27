Poliția din Gloucestershire a anunțat duminică faptul că locuitorii „mai multor proprietăți” din Whelford, în vestul Angliei, au fost duși la un centru de agrement din apropiere, iar situația este „sub control”, potrivit AP.

Zona se află în apropierea bazei RAF Fairford, utilizată de forțele americane pentru lovituri strict limitate în timpul războiului cu Iranul.

După începerea războiului dintre SUA, Israel și Iran, pe 28 februarie, guvernul britanic a permis armatei americane să folosească baza Fairford pentru a lovi obiective iraniene cu rachete.

Oficialii de la Whitehall afirmă că ancheta privind incidentul de la baza RAF Fairford este condusă de poliția antiteroristă. Din informațiile de care dispune BBC, reiese că ancheta nu a fost declanșată pe baza unor informații din serviciile de informații.

Mai multe vehicule suspecte sunt analizate

Poliția a precizat că mai mulți bărbați au fost reținuți sub suspiciunea unor infracțiuni prevăzute de legislația privind explozibilii, iar specialiști ai armatei în neutralizarea bombelor examinează mai multe vehicule.

Poliția nu a confirmat că arestările au legătură cu baza aeriană.

„În prezent este instituit un perimetru de securitate, însă vrem să îi asigurăm pe oameni că, în opinia noastră, situația este sub control”, a transmis poliția.

Reacția armatei SUA

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA a declarat că militarii americani aflați la baza RAF Fairford „rămân vigilenți”, mai scrie BBC.

Acesta a adăugat că, deși autoritățile americane sunt la curent cu situația actuală de la Fairford, nu vor oferi detalii despre măsurile specifice de protecție a forțelor.

„Aripa 501 de Sprijin pentru Operațiuni și celelalte unități americane dislocate în Marea Britanie rămân vigilente și vor lua măsurile necesare pentru a asigura siguranța și securitatea militarilor americani, a personalului civil, a contractorilor și a familiilor acestora”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Evaluăm în permanență o serie de factori care determină măsurile pe care le instituim sau le modificăm pentru a ne proteja bazele, personalul și familiile acestora.”

Marea Britanie a declarat în iulie că forțele sale armate sunt pregătite să apere țara în cazul oricărui atac, după ce Gardienii Revoluției din Iran au avertizat că Londra nu trebuie să permită bombardierelor americane să decoleze de la Fairford.

Baza Fairford este folosită din februarie pentru lansarea unor operațiuni împotriva Iranului, în timpul conflictului din Orientul Mijlociu.