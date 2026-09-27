„Este nevoie ca autoritățile și politicienii să se implice în discuția despre cum ar trebui să arate măsurile de protecție și monitorizarea”, a declarat cofondatorul Microsoft și filantropul Kristen Welker, prezentatoarea emisiunii NBC „Meet the Press”. „Iar acest lucru trebuie să fie obligatoriu”, scrie The Guardian.

Folosind un termen care descrie, în mediul de afaceri, o cheltuială necesară pentru funcționarea unei companii, Gates a continuat: „Va reprezenta un anumit cost suplimentar pentru industrie, dar nu va încetini în mod dramatic activitatea acesteia”.

Avertismentul miliardarului

Într-o altă parte a interviului, din care NBC a difuzat în avans câteva fragmente, Gates a avertizat în termeni categorici că AI, aflată în mâinile nepotrivite, ar fi „cu siguranță suficient de puternică pentru a declanșa evenimente care, știți, ar putea provoca un miliard de morți”.

„Nu a existat niciodată o armă atât de puternică precum combinația dintre oameni cu intenții rele și cele mai noi instrumente de inteligență artificială”, a adăugat Gates, reluând avertismente similare formulate recent de numeroase personalități din domeniul tehnologiei și din lumea politică.

În general, Gates este considerat optimist în privința viitorului omenirii. Mai mulți jurnaliști și comentatori care au analizat discuția sa cu Welker au remarcat că aceasta a avut loc la scurt timp după publicarea, la sfârșitul lunii august, a unui eseu de aproape 6.000 de cuvinte în care Gates avertiza asupra inteligenței artificiale și a riscurilor potențial letale pe care aceasta le-ar putea genera pentru omenire, la scară largă.

Lideri din industrie ridică un semnal de alarmă

Alți magnați ai industriei tehnologice, printre care Sam Altman și Elon Musk, s-au alăturat lui Gates în apelurile pentru încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale. Unii experți susțin că AI ar putea contribui la distrugerea în masă a oamenilor prin intermediul armelor biologice și al războiului nuclear, printre alte scenarii.

Între timp, Microsoft însăși s-a confruntat cu critici pentru rolul pe care l-ar avea în alimentarea unora dintre temerile distopice legate de inteligența artificială.

Angajați ai companiei și activiști au lansat o campanie prin care cer Microsoft să rupă legăturile cu armata israeliană, despre care un eseu publicat vineri în The Guardian afirmă că a folosit instrumente AI pentru a ucide persoane în Gaza și, alături de forțele americane, în Iran. Autorii eseului, Mohamed Hussein și Granate Kim, membri ai grupului No Azure for Apartheid, au avertizat, de asemenea, că „ororile provocate de AI” pot fi observate și în SUA. De exemplu, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a folosit instrumente de inteligență artificială, precum Azure de la Microsoft, pentru a monitoriza, aresta și deporta imigranți la scară largă, au scris Hussein și Kim.

Eseul publicat de Gates în august și interviul difuzat duminică se numără printre primele sale apariții publice importante de când a fost implicat în scandalul legat de Jeffrey Epstein, finanțatorul condamnat, care a pledat vinovat în 2008 pentru procurarea unei minore în scopul prostituției și care s-a sinucis ulterior, în timp ce era încarcerat sub acuzații de trafic sexual.

O evaluare externă comandată de fundația filantropică a lui Gates și publicată în iulie a stabilit că acesta s-a numărat printre mai mulți angajați și membri ai conducerii organizației care au avut împreună aproximativ 30 de întâlniri cu Epstein între 2011 și 2014.

Gates nu a fost acuzat de implicare în infracțiunile recunoscute sau presupuse ale lui Epstein. El a declarat că regretă „fiecare minut” petrecut alături de Epstein și rămâne președintele fundației Gates, o organizație caritabilă cu active de 89 de miliarde de dolari.

Într-un moment mai relaxat al interviului, Welker l-a întrebat pe Gates dacă există situații în care, profesional sau personal, evită să folosească inteligența artificială și își spune: „Nu voi cere sfatul AI în această situație”.

Gates, zâmbind și râzând ușor, a răspuns:

„Ei bine, nu o folosesc pentru relațiile mele personale. Nu sunt genul care să întrebe: «Hei, mă placi? Hei, sunt un tip de treabă?» Așa că pur și simplu nu am mers niciodată în direcția asta, pentru că sunt norocos în ceea ce privește familia, prietenii și toate celelalte. Nu socializez cu inteligența artificială. Ea știe că sunt un om foarte serios.”