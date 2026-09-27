Sorin Grindeanu, reacție dură după scandalul privind implicarea SUA în demiterea Guvernului Bolojan: „Hohote de râs”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, el respinge zvonurile legate de o posibilă implicare a Statelor Unite în decizia PSD și AUR de a demite Guvernul Bolojan.

Liderul social-democrat a calificat acuzațiile drept o tentativă de manipulare politică, comparând-o cu teoriile conspirației despre pământul plat.

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat", a scris Grindeanu.

Motivul real al demiterii Guvernului Bolojan, potrivit lui Grindeanu

Președintele PSD susține că explicația căderii Guvernului Bolojan este mult mai simplă decât speculațiile vehiculate în spațiul public și ține de nemulțumirea populației față de modul în care fostul premier a condus țara.

„Lucrurile sunt însă mult mai simple: pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard!", spune liderul PSD.

Acuzații la adresa adversarilor politici

Grindeanu a răspuns și celor care l-au acuzat de o înțelegere cu americanii. Fără să numească explicit un partid, președintele PSD a enumerat o serie de decizii pe care le atribuie acestor adversari politici.

„Cu tupeu, adevărații trădători de țară mă acuză de «blat cu americanii». Dar cine sunt ei?!", a scris Grindeanu, adăugând o listă de ”acuzații” la adresa acestor ”adevărați trădători de țară”, pe care nu îi numește:

„•⁠ ⁠Unii care au împrumutat cu dobândă - pe 40 de ani - miliarde prin programul SAFE. Totul pentru a da contracte de 8 miliarde de euro unei singure companii străine, în defavoarea industriei naționale.

•⁠ ⁠Unii care au cerut suspendarea fondurilor europene pentru România de supărare că favoritul lor – un condamnat definitiv, urmează să își piardă postul.

•⁠ ⁠Unii care au pus cu mâna lor în PNRR închiderea capacităților energetice ale României, când toată Europa a revenit la cărbune.

•⁠ ⁠Unii care au militat constant pentru blocarea finalizării hidrocentralelor care ar produce energie mai ieftină și, culmea, regenerabilă pentru români.

•⁠ ⁠Unii care au votat la Bruxelles împotriva fermierilor români și care au cerut condiționarea fondurilor pentru agricultura românească.”

Poziția PSD față de Statele Unite și Uniunea Europeană

Președintele PSD a ținut să precizeze că partidul pe care îl conduce susține în continuare relația strategică a României cu Statele Unite, precum și apartenența la Uniunea Europeană, considerând că cele două direcții nu ar trebui privite separat.

„Eu sunt pro-român! Și tocmai de aceea susțin Parteneriatul Strategic cu SUA, cel mai important aliat al nostru în NATO. La fel cum cred în apartenența noastră la Uniunea Europeană. Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată", afirmă Grindeanu.

În același mesaj, liderul social-democrat acuză fostul Guvern Bolojan că ar fi afectat relația cu Statele Unite, făcând trimitere la discuțiile despre reactoarele de la Doicești.

„În schimb, toată această gașcă de semidocți și incompetenți, din Guvernul demis Bolojan, a subminat constant relația cu SUA, dovada supremă fiind bâlbâiala ridicolă cu reactoarele de la Doicești", a scris acesta.

Critici la adresa unor oficiali USR

Grindeanu a lansat critici directe la adresa unor reprezentanți ai USR, pe care i-a acuzat de declarații nepotrivite față de autoritățile americane. Sunt menționate nominal Oana Gheorghiu și premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

„Uită toți, nu și diplomația americană, că personaje precum doamna Oana Gheorghiu au înjurat efectiv Administrația de la Washington, fără să se gândească la consecințe. La fel a făcut și prim-ministrul desemnat: Siegfried Vasile Mureșan", afirmă președintele PSD.

Potrivit acestuia, relația cu SUA ar trebui să se dezvolte prin atragerea de investiții în România, iar acest lucru necesită, în opinia sa, un guvern construit în jurul PSD.

„Ce nu au învățat acești politicieni amatori care vor să se califice la locul de muncă este că relația noastră cu SUA trebuie să evolueze constant prin #investiții cât mai multe aici, în România, și pentru asta este nevoie de un guvern profesionist și cu viziune, construit în jurul PSD!", a mai spus Grindeanu.

Mesaj pentru ministrul de Externe Oana Țoiu

Președintele PSD i-a transmis un mesaj și ministrului de Externe, Oana Țoiu, sugerând că USR ar trebui să solicite clarificări oficiale din partea americană, dacă este serios în privința acuzațiilor aduse PSD.

„Dacă USR și acoliții lor chiar sunt serioși în demersul lor, pot cere clarificări de la partea americană chiar prin ministrul lor din nefericire la Externe, Oana Țoiu", a scris Grindeanu, adăugând ironic: „Poate află că o relație strategică nu este o ceartă între precupețe și nici un „milkshake". Și acest lucru, în cazul fericit, în care cineva le va și răspunde la capătul firului!"

PSD anunță încă o dată că nu va vota Guvernul Mureșan

În finalul mesajului, Sorin Grindeanu mai anunță încă o dată poziția partidului său față de propunerea de guvern condusă de Siegfried Mureșan, anunțând că PSD nu va susține acest cabinet.

„Această nouă tentativă de manipulare din ultimele 48 de ore ne convinge cu atât mai mult că nu putem susține un Guvern clădit pe minciuni și incompetență!", a transmis liderul PSD, încheind cu mesajul: „#PSD nu votează Guvernul Siegfried Vasile Mureșan! PSD votează un guvern pro-român!"