O altă persoană este în stare critică, iar mai multe persoane au fost rănite, unele grav. Potrivit publicației BILD, pasagerii se îndreptau spre München pentru Oktoberfest, scrie Bild.

Accidentul mortal a avut loc duminică dimineață, în jurul orei 6:00, pe A96, în apropiere de ieșirea Buchloe-Ost, pe sensul către München.

Ce cetățenie aveau pasagerii

O purtătoare de cuvânt a Poliției din Bavaria Superioară de Nord a declarat pentru BILD că în autocar se aflau aproximativ 50 de persoane, toate cetățeni filipinezi.

Potrivit poliției, una dintre victime a murit la locul accidentului. O altă persoană se afla inițial în stare critică și a murit la scurt timp din cauza rănilor suferite.

Pasagerii plecaseră din Milano și se îndreptau spre Oktoberfest, la München, a precizat purtătorul de cuvânt al poliției, Martin Cornils, aflat la locul accidentului.

Autocarul, înmatriculat în Italia, a ieșit de pe partea dreaptă a carosabilului, fără să fie implicat într-o coliziune cu un alt vehicul. Ulterior, s-a izbit de un taluz de lângă autostradă. Parbrizul autocarului a fost complet distrus.

Cauza accidentului este în curs de investigare. Parchetul a solicitat unui expert să stabilească modul în care s-a produs accidentul.

Aproximativ 250 de membri ai echipelor de intervenție au fost mobilizați la fața locului. Pompierii au asigurat autocarul pe taluz cu ajutorul unor frânghii și al unor grinzi.

Mai multe persoane rănite grav

Cel puțin opt persoane au fost rănite grav. Într-o primă evaluare, poliția estimase numărul răniților la 26, însă autoritățile au precizat ulterior că situația este încă în dinamică și că sunt numeroase persoane rănite.

Șase victime au fost transportate cu elicoptere SMURD germane la spitale, iar alte șase au fost duse la spital cu ambulanțele.

Identitatea victimelor nu a fost încă făcută publică. Șoferul autocarului, în vârstă de 41 de ani, a scăpat în mare parte nevătămat și a fost deja audiat de polițiști.

Autostrada A96 este complet închisă în ambele sensuri între Buchloe-Ost și Landsberg am Lech-West. Potrivit autorităților, restricția de trafic este menținută pentru operațiunile de intervenție și recuperare a autocarului.