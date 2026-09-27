Ar face acest lucru prin ajutorul militar pe care îl oferă Kievului - a mai spus Serghei Lavrov, care a subliniat că Moscova își va atinge obiectivele militare în Ucraina „indiferent de circumstanțe”.

La rândul său, Vladimir Putin a repetat că Rusia NU pregătește niciun fel de luptă cu Europa. Potrivit liderului de la Kremlin, politicienii din regiune folosesc pretextul amenințării ruse pentru a-și „înșela" cetățenii. De la tribuna Adunării Generale a ONU, ministrul rus de Externe a lansat un atac virulent la adresa europenilor.

Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei: ”Europa face tot ce poate pentru a împiedica o soluționare pașnică a conflictului și pentru a sabota perspectivele unor negocieri.”

Moscova nu și-a schimbat obiectivele în Ucraina, a transmis tranșant Lavrov.

Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei: ”Obiectivele operațiunii militare speciale vor fi îndeplinite, amenințările la adresa securității Rusiei vor fi eliminate, iar viața pașnică va fi restabilită”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: ”E clar că rușii nu se pregătesc să pună capăt războiului, cel puțin nu în acest moment. Putin găsește mereu câte un pretext pentru a nu se întâlni, pentru a nu participa la discuții trilaterale, pentru a nu dialoga și pentru a nu pune capăt uciderii în masă a ucrainenilor.”

Tot în cadrul Adunării Generale a ONU, ministrul rus de externe s-a întâlnit pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina cu omologul lui din Germania. Discuțiile vin în contextul în care Berlinul a acuzat Moscova că este în spatele atacului cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Potrivit unor surse, șeful diplomației germane ar fi îndemnat Kremlinul să renunțe la calea periculoasă a escaladării față de Europa și NATO.

Asta în timp ce Vladimir Putin a negat din nou că Rusia ar intenționa să atace un stat european.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: ”Vreau să transmit din nou că nu ne pregătim pentru o acțiune militară împotriva Europei. Nu avem niciun plan în acest sens. Guvernele europene încearcă să inducă în eroare opinia publică prin teza potrivit căreia Rusia plănuiește să atace o țară europeană. Asta e o prostie.”