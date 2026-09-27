Astfel, potrivit News.ro, statele membre ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului de gaze naturale şi electricitate, transmite Reuters, citând o scrisoare a comisarului european pentru Energie, Dan Jorgensen.

”Ne confruntăm cu o criză a preţurilor legată de o criză a aprovizionării”, le-a transmis Jorgensen miniştrilor Energiei din statele UE.

Europa este puternic dependentă de importurile de petrol şi gaze, furnizorii externi acoperind aproximativ 80% din necesarul de gaze al blocului. Această dependenţă expune UE la creşterea puternică a preţurilor globale provocată de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz în urma războiului cu Iranul. În mod normal, prin acest coridor tranzitează aproximativ 20% din petrolul şi gazele naturale lichefiate la nivel mondial.

Europa nu se confruntă deocamdată cu penurii de aprovizionare, însă explozia preţurilor pune presiune asupra statelor care încearcă să îşi umple depozitele de gaze înaintea iernii, când consumul pentru încălzire atinge nivelurile cele mai ridicate.

Depozitele de gaze din UE sunt în prezent pline în proporţie de aproximativ 70%, cu 12 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe.

Jorgensen a afirmat că UE este mai bine pregătită decât în iarna anului 2021, când Rusia a redus livrările de gaze către Europa, datorită capacităţii mai mari de import de gaze naturale lichefiate, dezvoltării energiei regenerabile şi reducerii consumului de gaze. Comisarul a cerut însă guvernelor să intensifice pregătirile pentru iarnă.

”Vă invit să luaţi în considerare adoptarea sau continuarea măsurilor care pot susţine injectarea gazelor în depozite ori pot reduce cererea de gaze şi electricitate atât timp cât va fi necesar”, a transmis Jorgensen.

Printre măsurile propuse se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricţionarea încălzirii spaţiilor exterioare şi stingerea iluminatului public care nu este necesar.