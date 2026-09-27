Un avion Ryanair care zbura de la Porto spre Dublin a fost nevoit să se întoarcă la aeroportul din Portugalia, la scurt timp după decolare, după ce o pasageră ar fi susținut că este urmărită de trei persoane. În urma informației transmise de un membru al echipajului către piloți, căpitanul a introdus în transponder codul 7500, folosit în aviație pentru a semnala o posibilă deturnare a aeronavei, potrivit Express.

Controlorii de trafic aerian i-au cerut ulterior comandantului să revină la Porto. Aeronava a aterizat fără probleme, iar incidentul a fost preluat de poliția portugheză.

Codul 7500 este unul dintre codurile de urgență utilizate de aeronave. Piloții îl introduc în transponder, iar acesta transmite automat către sistemele controlorilor de trafic aerian un semnal care indică o posibilă deturnare.

Ce se întâmplă când e introdus codul

Potrivit fostului pilot TAP și autorului specializat în aviație Jose Correia Guedes, aeronava Ryanair, un Boeing 737-8 MAX cu numărul de înmatriculare EI-IJK, a decolat din Porto cu destinația Dublin. După ce a ajuns la nivelul de zbor 120, comandantul ar fi introdus codul 7500 în transponder.

„Atunci când codul 7500 este introdus în transponderul unei aeronave, pe panourile controlorilor de trafic aerian este declanșată automat o alertă. Urmează o confirmare, deoarece uneori codul poate fi introdus din greșeală, după care sunt informate autoritățile și serviciile de urgență”, a explicat Guedes, într-o postare pe X.

Acesta a precizat că, după confirmarea situației, controlorii stabilesc o comunicare directă cu echipajul și oferă sprijin până la rezolvarea incidentului.

Nu este clar deocamdată dacă la bord a avut loc o tentativă reală de deturnare sau dacă incidentul a pornit de la comportamentul pasagerei care a susținut că este urmărită. Nici compania aeriană nu a oferit, până în acest moment, detalii suplimentare despre incident.