Soiuri de cartofi și la ce se folosesc. Care sunt buni de prăjit, copt sau piure

Sunt potriviți pentru fierbere, coacere și prepararea cartofilor prăjiți. De asemenea, rezistă bine la prepararea pe grătar, prăjirea în tigaie și coacere la cuptor.

Sunt potriviți pentru fierbere, gătire la aburi, coacere și supe, însă nu sunt recomandați pentru prepararea la cuptor.

Sunt mici și rotunzi, cu coaja subțire, iar culoarea poate varia în funcție de soi. Au un gust dulceag și o textură fermă, cremoasă și foarte cerată.

Cartofii noi pot aparține oricărui soi și sunt recoltați când sunt încă tineri, înainte ca zaharurile din ei să se transforme complet în amidon .

Cartofii cu coajă roșie sunt potriviți pentru supe și salate, deoarece își păstrează bine forma în timpul gătirii. Nu sunt recomandați pentru piure, deoarece tind să capete o textură lipicioasă și nu oferă un rezultat la fel de cremos.

Absorb foarte bine lichidele, însă nu sunt cea mai bună alegere pentru salate de cartofi, gratinuri sau alte preparate în care cartofii trebuie să-și păstreze forma, deoarece se înmoaie și se sfărâmă ușor.

Cartofii Idaho Russet au coaja maronie și miezul alb. Sunt, de obicei, tipul de cartof la care ne gândim atunci când vorbim despre cartofi. Au un gust neutru, o textură pufoasă, cremoasă și moale și sunt potriviți pentru copt, piure și cartofi prăjiți.

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Din această categorie fac parte cartofii Russet, inclusiv soiul clasic Idaho, precum și multe soiuri de cartofi dulci. Au un conținut ridicat de amidon și unul scăzut de apă.

Există trei mari categorii de cartofi: făinoși, cerosi și universali. Dacă știi la ce se potrivește fiecare categorie, îți va fi mai ușor să alegi cartofii potriviți pentru preparatul pe care vrei să-l gătești.

Unii ar putea spune că toți cartofii sunt la fel, însă există, de fapt, numeroase soiuri de cartofi pe care le poți folosi în bucătărie. Sunt printre legumele pe care cei mai mulți oameni le consumă, iar fiecare are modul preferat de a-i prepara. Copți, făcuți piure , gratinați, în salate, prăjiți sau transformați în chipsuri din coajă, cartofii pot fi gătiți în sute de feluri. Oricine poate prepara cartofi, trebuie doar să știi ce tip să alegi.

Însă, având la dispoziție atât de multe soiuri de cartofi, cum știi care este cel mai potrivit pentru rețeta ta? Cartofii au niveluri diferite de umiditate și amidon, așa că alegerea soiului potrivit este importantă. Iată cum poți folosi diferite soiuri de cartofi.

Cele mai bune soiuri de cartofi pentru prăjit

Cel mai bun soi de cartof pentru prăjit este Russet. Acești cartofi făinoși au un conținut ridicat de amidon și unul scăzut de apă, ceea ce îi face foarte potriviți pentru cartofi prăjiți. Cartofii Russet sunt buni și pentru copt, deoarece cantitatea mare de amidon le oferă o textură pufoasă după preparare.

În schimb, nu sunt la fel de potriviți pentru fierbere, deoarece se sfărâmă ușor și au nevoie de o cantitate mai mare de unt și/sau lapte pentru a obține o textură cremoasă.

Acești cartofi se pot sfărâma ușor, ceea ce îi face mai puțin potriviți pentru supe și tocănițe în care vrei să păstrezi bucăți întregi de cartof. Sunt însă foarte buni pentru îngroșarea supelor.

Ce cartofi alegem pentru un piure fin

Atunci când vorbim despre piureul clasic de cartofi, ne dorim o textură cremoasă și bogată, dar în același timp ușoară și pufoasă. Cartofii trebuie să fie bine asezonați, cu gust de unt și note ușor pământii, și să absoarbă bine ingredientele lactate precum smântâna sau laptele. Nu ar trebui să aibă o textură grunjoasă, apoasă sau lipicioasă, deoarece acestea pot fi semne că ai folosit soiul nepotrivit, că ai fiert cartofii prea mult sau prea puțin ori că i-ai amestecat excesiv.

Asta înseamnă că pentru piure nu sunt potriviți cartofii cerosi sau cei care au în mod natural un conținut ridicat de apă. Soiuri precum Red Bliss, fingerling și cartofii noi au un conținut scăzut de amidon și unul ridicat de apă, ceea ce înseamnă că își păstrează o mare parte din umiditate și chiar forma în timpul gătirii. Aceste soiuri sunt mai potrivite pentru supe, tocănițe sau salate.

La polul opus se află cartofii făinoși, cu un conținut scăzut de apă, precum Russet. După fierbere, aceștia tind să se sfărâme ușor. Deoarece au mai puțină apă și mai mult amidon, absorb bine untul și laptele, iar textura lor este mai pufoasă și mai puțin apoasă.

Cunoscuți și sub denumirea de cartofi Idaho, cartofii Russet au o formă alungită, coajă maro și miez alb.

Soiurile ideale pentru copt și salate. Cartofii care își păstrează forma

Dacă vrei să petreci cât mai puțin timp cu pregătirea, cartofii cerosi sunt o alegere bună. De ce? Pentru că au mai puțin amidon, îi poți tăia înainte de fierbere fără să absoarbă multă apă și să devină moi sau sfărâmicioși.

Acești cartofi sunt, de asemenea, mai mici, așa că nu este nevoie să-i tai în cuburi. Este suficient să-i tai în jumătate, ceea ce face pregătirea mai rapidă.

Cartofii fingerling au o formă alungită și pot fi tăiați pe lungime sau în patru, dacă vrei bucăți mai mici. Cartofii noi sunt rotunzi și pot fi pur și simplu tăiați în jumătate. Dacă sunt suficient de mici, îi poți pune întregi în salata de cartofi. Același lucru este valabil și pentru cartofii roșii.

Un alt avantaj este că soiurile cerate au coaja mai fină și mai subțire, așa că nu este nevoie să-i cureți dacă nu te deranjează să mănânci salata de cartofi cu tot cu coajă, scrie seriouseats.

Deși toate tipurile de cartofi sunt gustoase atunci când sunt preparate la cuptor, cartofii Yukon Gold sunt considerați de mulți drept cea mai bună alegere pentru acest tip de preparare, din mai multe motive. Au cantitatea potrivită de amidon, ceea ce le permite să se înmoaie bine în cuptor, iar textura lor parțial cerată îi ajută să-și păstreze forma.

Cum depozitezi corect cartofii

Cartofii se păstrează cel mai bine într-un loc răcoros, întunecat și uscat, precum o cămară sau o pivniță, ideal la o temperatură cuprinsă între 7 și 12°C. Dacă nu ai acces la o cămară sau o pivniță răcoroasă, cartofii pot fi păstrați și în frigider. Atunci când sunt depozitați corect, pot rezista până la o lună, conform eufic.

Temperaturile ridicate, lumina și excesul de umiditate pot favoriza încolțirea, apariția mucegaiului și înverzirea cartofilor. Evită să speli cartofii înainte de a-i depozita, deoarece umezeala în exces accelerează alterarea. Dacă sunt murdari, îndepărtează ușor pământul de pe ei cu o lavetă uscată.

De asemenea, este recomandat să îi păstrezi departe de ceapă și usturoi, deoarece mirosurile acestora pot afecta aroma cartofilor. Evită și depozitarea cartofilor în apropierea fructelor și legumelor care produc etilenă, precum merele, bananele, roșiile, prunele, avocado, pepenele verde și kiwi, deoarece acest gaz poate favoriza încolțirea prematură.

Cartofii cruzi, întregi, nu se congelează bine, deoarece își schimbă textura. În schimb, cartofii gătiți pot fi congelați timp de câteva luni în recipiente închise ermetic.