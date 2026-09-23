Procurorul din Manhattan al statului New York a anunţat în iunie că voia să solicite 20 de ani de închisoare pentru aceste fapte, care erau pasibile de o pedeapsă maximală de 25 de ani de închisoare, potrivit Agerpres.

Noua condamnare intervine la aproape 10 ani după apariţia #MeToo, un fenomen global declanşat de scandalul Weinstein.

Ce acuzații i s-au adus

Inculpat în 2018 la New York, Harvey Weinstein, fondatorul studioului Miramax, în prezent în vârstă de 74 de ani, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare în 2020 după o agresiune sexuală asupra fostei asistente de producţie Miriam Haley în 2006, precum şi pentru acuzaţii de viol asupra actriţei Jessica Mann în 2013.

Un tribunal de apel a anulat însă acel verdict în 2024 din motive procedurale, însă noi procese au fost deschise ulterior. Fostul producător de film a fost găsit vinovat, din nou, în iunie 2025 de agresiune sexuală asupra asistentei Miriam Haley.

"Nu sunt un om violent, daţi dovadă de puţină clemenţă", a pledat fostul producător, care se deplasează acum într-un scaun cu rotile din cauza unor probleme de sănătate, înainte ca judecătorul Curtis Farber să pronunţe noua pedeapsă.

"Prezent scuzele mele sincere oricărei persoane pe care aş fi putut să o rănesc", a adăugat el.

Miriam Haley a declarat în sala de judecată că ea ispăşeşte deja "o pedeapsă pe viaţă" din cauza traumelor ce i-au fost induse de acea agresiune sexuală.

Harvey Weinstein continuă să nege toate acuzaţiile formulate împotriva lui şi vorbeşte în depoziţiile sale doar despre relaţii sexuale consimţite.

În iunie 2025, producătorul filmelor "Pulp Fiction" şi "Shakespeare in Love" a fost din nou găsit vinovat de faptele care o vizau pe Miriam Haley, însă a fost achitat de acuzaţiile legate de o prezumtivă agresiune sexuală similară asupra unui model polonez, Kaja Sokola, în acelaşi an.

Condamnare în California

Juraţii nu au reuşit însă să se pună de acord în ceea ce priveşte acuzaţiile formulate de actriţa Jessica Mann. Ei au rămas cu opinii împărţite asupra faptelor în timpul celui de-al treilea proces, în mai 2026, iar Procuratura americană, în acord cu Jessica Mann, a renunţat la procedura judiciară.

Într-o procedură judiciară distinctă, în California, un tribunal de apel a ordonat în iunie să fie reevaluată pedeapsa de 16 ani de închisoare pe care Harvey Weinstein o ispăşeşte pentru un viol comis asupra modelului şi actriţei Evgeniya Chernyshova la Los Angeles în 2013.

Tribunalul a confirmat totuşi vinovăţia sa în acest dosar.

Având în vedere vârsta lui înaintată şi amploarea pedepselor anunţate, indiferent dacă ele vor fi ispăşite simultan sau consecutiv, Harvey Weinstein ar trebui să îşi petreacă restul zilelor în spatele gratiilor.

Fostul producător influent din industria cinematografică americană a fost acuzat de hărţuire, agresiune sexuală şi viol de peste 80 de femei, inclusiv de vedete precum Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow şi Ashley Judd.

În octombrie 2017, după mai mulţi ani marcaţi de zvonuri care sugerau că Harvey Weinstein se folosea de influenţa lui pentru a agresa sexual femei tinere, anchete jurnalistice publicate în The New York Times şi The New Yorker au dezvăluit amploarea scandalului.

Unda de şoc care a urmat acelor dezvăluiri a contribuit la apariţia mişcării #MeToo, devenită apoi un fenomen la scară planetară, oferind o voce victimelor violenţelor sexuale din toate colţurile lumii.