De câteva luni locuia cu iubitul ei, un frizer de 30 de ani. Bărbatul a fost inculpat pentru omor și ar fi fugit în Ungaria. Procurorii cer arestarea lui preventivă în lipsă. În camera celor doi, anchetatorii au descoperit pete brun-roșcate pe o saltea.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Valiza de aproximativ 80 pe 50 de centimetri a fost observată plutind în zona barajului Zăvideni. Era impermeabilă, iar fermoarul era parțial deschis. În interior a fost descoperit trupul Valentinei Tănăsie, o tânără de 28 de ani, din Filiași, Dolj, fiica unui lăutar cunoscut în zonă.

Valentina locuia în Vâlcea, împreună cu iubitul ei, un frizer de 30 de ani, pe care l-ar fi cunoscut online. Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ trei luni.

Unchiul suspectului: „Eu din câte știu de la cumnată povestea că vrea să rămână și gravidă, să își facă familie.”

Tatăl victimei spune că, înainte de descoperirea trupului, sunase la 112 pentru că nu mai putea lua legătura cu fiica sa.

Ultima lor discuție avusese loc în noaptea de duminică spre luni, după o petrecere. Potrivit tatălui, Valentina i-ar fi spus că bărbatul consumase mult alcool și a amenințat-o. Luni, îngrijorat, tatăl l-a sunat și pe acesta.

Tatăl victimei: „Gelos băiatul ăla, drogat, beat. Mi-a zis să îl las în pace că e beat, că ea îl iubește, dar vorbește prostii că e beat. L-am sunat pe el, bă, tata, fii cuminte să nu faceți vreo prostie că vin la voi.

Moartea tinerei a fost violentă

Potrivit informațiilor preliminare din anchetă, Valentina avea lovituri la cap, coaste rupte și mai multe echimoze. Examinarea medico-legală a stabilit că moartea a fost violentă. Inițial, iubitul Valentinei a avut calitatea de suspect.

Adrian Vărbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea: „Cercetările se efectuează în persoana de sex masculin în vârstă de 30 de ani din județul Vâlcea care are calitatea de suspect și cu privire la care există informații că ar fi părăsit teritoriul țării anterior descoperirii faptei.”

Între timp, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală. Bărbatul are acum calitatea de inculpat și este acuzat de omor. Parchetul a cerut Tribunalului Vâlcea arestarea preventivă a acestuia în lipsă.

O probă importantă ar putea veni din locuința în care stăteau Valentina și bărbatul. În camera folosită de cei doi, criminaliștii au descoperit, pe o saltea, mai multe pete de substanță brun-roșcată. Expertizele trebuie să stabilească dacă este sânge și, dacă da, cui îi aparține.

Comisar-șef Ovidiu Mandea, șeful serviciului investigații criminale IPJ Vâlcea: „Verificăm dacă într-adevăr aici s-a comis. Suspiciuni sunt multe în funcție de materialul probator să vedem ce stabilim.”

Suspectul ar fi ajuns în Ungaria

Procurorul de caz ne-a confirmat că inculpatul ar fi părăsit România și ar fi ajuns în Ungaria.

În noaptea de luni spre marți, un prieten l-ar fi ajutat, după ce bărbatul i-ar fi spus că are probleme cu mașina. Prietenul este audiat ca martor. Potrivit datelor de până acum, anchetatorii nu îl suspectează că ar fi cunoscut adevăratul motiv al deplasării.

În urmă cu patru ani, pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție provizoriu, într-un caz care privea o altă parteneră. Dosarul, deschis inițial pentru viol, a ajuns în instanță sub acuzația de lovire sau alte violențe.

Potrivit verificărilor de până acum, nu figurează sesizări făcute de Valentina împotriva actualului partener. Autoritățile fac demersuri pentru localizarea bărbatului.