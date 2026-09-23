Potrivit informațiilor postate pe site-ul Poliției Române, bărbatul dat în urmărire, Băltățeanu Gheorghe Vlăduț, are domiciliul în localitatea Mirești din județul Vâlcea, este cercetat pentru infracțiunea de omor și pe numele acestuia a fost emis mandat de arestare preventivă, potrivit Agerpres.

„Persoana este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor și este căutată în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă”, se menționează pe site-ul Poliției Române.

Femeia a fost găsită într-o valiză care plutea pe râul Olt

O tânără în vârstă de 28 de ani, dintr-o localitate din județul Dolj, a fost găsită decedată marți, 22 septembrie, într-o valiză ce plutea pe râul Olt, aproape de mal, în zona barajului de la Ionești.

Anchetatorii au stabilit că femeia a avut o moarte violentă și efectuează cercetări pentru omor, suspectat fiind bărbatul în vârstă de 30 de ani.

La domiciliul tânărului au fost găsite miercuri, în timpul unei percheziții domiciliare, mai multe pete ce par a fi de sânge, pe o saltea de dormit ce ar fi fost folosită de victimă și de suspect, au informat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete, rezultatele necropsiei au indicat că victima a avut o moarte violentă, produsă prin șoc traumatic și hemoragic, cu o zi înainte de descoperirea trupului neînsuflețit.

Victima prezenta două leziuni traumatice la nivelul capului și cinci coaste rupte, precum și leziuni, escoriații și plăgi la nivelul gambelor.

Suspectul ar fi părăsit România înainte de descoperirea crimei

„Ca mecanism de producere s-a stabilit că acestea ar fi fost produse, leziunile per ansamblu, lovire cu corpuri dure, obiect cu vârf ascuțit și marginea ascuțită, posibil cuțit și prin comprimare toraco-abdominală, posibil să se fie așezat pe victimă. Iar decesul datează din 21.09.2026”, a precizat Adrian Vrăbete.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, suspectul ar fi părăsit teritoriul României înainte de descoperirea crimei.

Valiza în care se afla trupul neînsuflețit al victimei ar fi fost văzută plutind la suprafața apei de către persoane aflate la pescuit. Pescarii ar fi observat că valiza este grea atunci când au adus-o la mal, au sunat la 112 și au sesizat poliția.

Potrivit unor surse judiciare, valiza în care a fost găsit cadavrul este una cu dimensiunile de 80 de centimetri lungime și 50 de centimetri lățime, de culoare gri, din material impermeabil, fapt ce ar fi favorizat plutirea, iar corpul victimei era dezbrăcat complet.

Cercetările în cauză sunt efectuate de procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea împreună cu polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea.