UNIVERSITATEA CRAIOVA vs. FC FCSB – Incidente. În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, se sancționează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul Universitatea Craiova va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 10.000 lei, potrivit News.ro.

SC DINAMO 1948 SA vs. FCV FARUL CONSTANȚA – Eliminare: Denis Alibec (FCV Farul Constanța). Incidente. În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a și 63.2.5 din RD, se sancționează jucătorul Denis Alibec Răzvan cu suspendare pentru trei jocuri și penalitate sportivă de 6.000 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FCV Farul Constanța cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

Ce prevede articolul 82

Articolul 82 – Responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor

1. Clubul gazdă răspunde pentru comportarea neregulamentară a spectatorilor și, în funcție de situație, poate fi sancționat gradual cu penalitate sportivă și interzicerea organizării de jocuri pe propriul stadion sau măsura programării jocurilor fără spectatori de la 1 la 10 jocuri. În funcție de circumstanțe, măsura programării jocurilor fără spectatori se poate aplica parțial prin interzicerea ocupării unui anumit sector de tribună de la 1 la 10 jocuri.

2. Comportamentul neregulamentar cuprinde:

a) introducerea în locurile de desfășurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte și materiale explozive, incendiare și fumigene, substanțe toxice, halucinogene și iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acțiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violență;

b) afișarea sub orice formă de inscripții rasiste, xenofobe și jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare și obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor;

c) aprinderea ori aruncarea cu obiectele prevăzute la alin. 3, lit. a), spre alți spectatori sau spre/în terenul de joc.

Alte sancțiuni decise de Comisia de Disciplină

ACS FC CORVINUL HUNEDOARA vs. UNIVERSITATEA CRAIOVA** – Incidente. În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul ACS FC Corvinul Hunedoara cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

FC CFR 1907 CLUJ vs. AFC BOTOȘANI – Eliminare: Creț Bogdan Răzvan (AFC Botoșani). În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Creț Bogdan Răzvan cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 5.000 lei.