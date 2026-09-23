Judecătoria Sectorului 1 a emis, miercuri seară, mandate de arestare preventivă pe numele a şapte dintre persoanele reţinute şi puse sub acuzare de procurori în urma violenţelor produse în 15 septembrie, la protestul organizat de fermieri în Piaţa Victoriei din Bucureşti, scrie News.ro.

Instanţa de judecată este aşteptată să se pronunţe cu privire la solicitarea formulată de procurori pe numele a încă şapte persoane care au luat parte la violenţe. Acuzaţiile formulate de anchetatori sunt de ultraj, lovire sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

„Faptele au fost comise în timpul protestului din 15 septembrie 2026. Împotriva jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu au fost aruncate obiecte dure, mai mulţi dintre aceştia fiind loviţi. Violenţe fizice au fost exercitate şi asupra a două persoane angajate ale unui trust media, iar o autospecială a Jandarmeriei Române a fost degradată", arată, miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Şedinţele de judecată au fost programate miercuri începând cu ora 14:00, respectiv ora 15:00.

Toți suspecții prezentați de procurori au fost arestați de instanță

Procurorii au menţionat că, la percheziţiile făcute în Bucureşti şi în 15 judeţe, au fost vizate 30 de persoane, însă doar 27 au fost găsite. Faţă de 10 dintre cei 27 de inculpaţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis, marţi, propunerile formulate de procurori şi a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cei 10 inculpați trimiși marți seara după gratii de către Judecătoria Sectorului 1 pot fi văzuți AICI și AICI, pe portalul oficial al instanțelor din România.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale.