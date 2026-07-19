De la ce școli sunt elevii

„O medalie de aur, două de argint şi una de bronz, la Olimpiada Internaţională de Chimie din Republica Uzbekistan! Bravo, Ursachescu Matei Gabriel, Colegiul Național “B.P. Hașdeu“, Buzău, medalie de aur; Alexe Mihnea Gabriel, Colegiul National de Informatică “Tudor Vianu” Bucureşti, medalie de argint; Stanciu Mihai, Colegiul Naţional “Moise Nicoară”, Arad, medalie de argint; Anghel Tudor Ştefan, Colegiul National “B.P. Hasdeu“, Buzău, medalie de bronz”, este mesajul postat de Ministerul Educaţiei pe Facebook.

Instituţia arată că elevii au beneficiat de o pregătire riguroasă, teoretică şi practică, susţinută de cadrele didactice de la Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti.

„Lotul a fost coordonat de Prof. dr. Daniela Bogdan, Colegiul Naţional “Sf. Sava” Bucureşti, şi Conf. univ. dr. Mihaela Matache, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti”, menţionează ministerul.

Cea de-a 58-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de chimie (IChO 2026) s-a desfăşurat în Tashkent, Republica Uzbekistan, în perioada 10-19 iulie 2026.

„Felicitări elevilor şi tuturor celor ce i-au susţinut! La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară. Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii”, subliniază Ministerul Educaţiei.