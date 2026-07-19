Potrivit sursei citate, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 13.57.

”Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 14.34” - precizează oficialii Ministerului.

MApN mai subliniază faptul că ”monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente, menținând permanent legătura cu acestea”.