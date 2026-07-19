ANM a emis mai multe avertizări meteorologice de Cod Galben şi Cod Portocaliu, valabile în perioada 19-21 iulie, care vizează episoade de caniculă şi disconfort termic accentuat, precum şi fenomene de instabilitate atmosferică severă, cu averse torenţiale, vijelii, grindină şi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a ţării.

”Prioritatea noastră este protejarea oamenilor. Toate instituţiile din coordonarea Ministerului Mediului monitorizează permanent evoluţia fenomenelor meteorologice şi hidrologice şi sunt în contact permanent cu celelalte autorităţi implicate. În funcţie de evoluţia situaţiei, vom lua imediat toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor şi protejarea comunităţilor. ANM va emite, punctual, acolo unde situaţia o impune, avertizări de tip Nowcasting, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene hidrometeorologice periculoase”, a subliniat ministrul mediului.

În cadrul şedinţei, ANM a prezentat situaţia avertizărilor meteorologice aflate în vigoare şi a precizat că monitorizarea fenomenelor se desfăşoară permanent, inclusiv prin emiterea avertizărilor de tip nowcasting, acolo unde evoluţia vremii impune acest lucru.

Instabilitatea poate evolua rapid

”Specialiştii au arătat că fenomenele de instabilitate atmosferică pot evolua rapid, motiv pentru care avertizările sunt actualizate în timp real, în funcţie de informaţiile furnizate de reţeaua radar şi de observaţiile din teren. Reprezentanţii Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) au informat că sunt monitorizate permanent cursurile de apă şi au subliniat că avertizările hidrologice pentru fenomene imediate sunt actualizate pe baza datelor primite la intervale foarte scurte, în funcţie de evoluţia precipitaţiilor şi a debitelor. În prezent, atenţia este concentrată asupra bazinelor hidrografice din zona de curbură a Carpaţilor şi asupra afluenţilor Siretului, unde evoluţia fenomenelor poate impune emiterea unor noi avertizări”, arată ministerul în comunicat.

Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) a precizat că, la momentul şedinţei, nu erau înregistrate depăşiri ale cotelor de apărare pe râurile principale. Problemele semnalate au fost generate, în principal, de scurgerile rapide de pe versanţi şi de torenţi, existând posibilitatea apariţiei unor efecte locale în zonele montane şi submontane. Situaţia este monitorizată permanent împreună cu structurile teritoriale.

Potrivit informaţiilor prezentate de Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), echipele operative sunt mobilizate în judeţele aflate sub avertizare, iar grupele operative au fost activate în zonele vizate de codurile meteorologice. Intervenţiile desfăşurate până în prezent au vizat efectele locale produse de furtuni şi ploi torenţiale, iar toate structurile de intervenţie rămân pregătite să acţioneze în funcţie de evoluţia fenomenelor.

”În urma evaluării comune, autorităţile au concluzionat că situaţia este monitorizată permanent şi se află sub supravegherea instituţiilor competente, toate structurile implicate fiind pregătite să intervină rapid dacă evoluţia fenomenelor meteorologice şi hidrologice o va impune. Sistemul RO-ALERT funcţionează în parametri normali, iar mesajele de avertizare sunt transmise în timp util către populaţie”, precizează comunicatul oficial.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor recomandă cetăţenilor să urmărească avertizările oficiale emise de ANM şi INHGA, să respecte indicaţiile autorităţilor şi ale personalului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi să evite deplasările sau camparea în apropierea râurilor şi torenţilor în perioadele cu manifestări meteorologice severe. Informaţii actualizate privind măsurile de protecţie sunt disponibile şi pe platforma fiipregatit.ro.