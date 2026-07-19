Rusia a lansat unul dintre cele mai agresive atacuri cu rachete balistice de până acum, în războiul cu Ucraina

Stiri externe
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AFP

Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete balistice împotriva Ucrainei de la declanșarea invaziei sale pe scară largă, în urmă cu mai bine de patru ani.

autor
Cristian Matei

Potrivit CNN, forțele aeriene ucrainene au declarat că Moscova a lansat „un atac combinat de amploare împotriva Ucrainei, folosind drone de atac și diverse tipuri de rachete lansate din aer și de la sol” în noaptea de sâmbătă spre duminică, precizând că ținta principală a fost capitala, Kiev.

Inamicul a lansat peste 40 de rachete de diverse tipuri – majoritatea îndreptate împotriva capitalei – și 120 de drone de atac”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Jurnaliștii CNN aflați în oraș au relatat că barajul de rachete a fost intens, concentrându-se într-un interval de două ore în timpul nopții. Duminică dimineață se simțea un miros puternic de fum în oraș, a spus unul dintre ei, iar alerta de raid aerian era încă în vigoare.

Andrei Sibiha, ministrul interimar al afacerilor externe, a declarat că Rusia a lansat „aproximativ patru duzini” de rachete care au urmat o traiectorie balistică, descriind acest număr ca fiind „cel mai mare număr de rachete balistice de la începutul războiului”.

Forțele de apărare aeriană au „doborât sau neutralizat 126 de ținte, inclusiv 18 rachete și 108 vehicule aeriene fără pilot”, a precizat sursa citată. Totuși, 23 de rachete și 10 drone au lovit 20 de locuri, a adăugat aceasta.

Imaginile din Kiev arătau un crater uriaș săpat în pământ și fațadele clădirilor carbonizate. Un depozit logistic de mari dimensiuni a fost grav avariat.

Cel puțin 16 civili uciși și 77 răniți în ultimele 24 de ore

Potrivit serviciilor de urgență ale statului, au fost semnalate atacuri în cinci cartiere ale capitalei. O persoană a fost ucisă și 16 au fost rănite în oraș, au precizat acestea.

În întreaga Ucraină, autoritățile locale au raportat cel puțin 16 civili uciși și 77 răniți în ultimele 24 de ore în urma atacurilor ruse cu drone și rachete, majoritatea victimelor fiind înregistrate în regiunile Harkiv și Donețk.

Ministerul Apărării rus a confirmat ceea ce a numit un „atac masiv” împotriva a ceea ce a denumit „instalații ale industriei de apărare și centre logistice din orașul Kiev” și a precizat ulterior pe canalul său de Telegram: „Suntem pregătiți și continuăm”.

Atacurile rusești vin în urma unor atacuri devastatoare cu drone ucrainene asupra a două centre logistice, sâmbătă dimineața devreme, în urma cărora au murit opt persoane.

„Protecția împotriva rachetelor balistice este prioritatea noastră constantă și principală în acest moment”, a declarat Zelenski. „Avem nevoie de rachete de interceptare în fiecare zi și le sunt recunoscător tuturor celor care iau în serios angajamentele noastre și asigură furnizarea de capacități antibalistice.

Ucraina a solicitat în repetate rânduri mai multe rachete interceptoare capabile să facă față rachetelor balistice, a căror traiectorie și viteză le fac dificil de doborât.

Acestea pot reintra în atmosferă cu o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului.

Analistii spun că Rusia intensifică frecvența atacurilor combinate cu rachete și drone pentru a distruge infrastructura ucraineană.

Bombardamentul orașelor ucrainene cu rachete balistice rusești este acum o strategie preferată și ceva la care ar trebui să ne așteptăm să vedem din ce în ce mai des”, potrivit lui Phillips O’Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrews din Scoția.

Ucraina dispune de un stoc din ce în ce mai redus de rachete Patriot fabricate în SUA, care sunt, de asemenea, foarte solicitate de aliații Statelor Unite pe fondul conflictului din Golf. Deși producția de rachete Patriot este intensificată în Statele Unite, cererea depășește oferta.

La începutul acestei luni, președintele american Donald Trump a propus ca Ucraina să producă rachete Patriot sub licență, dar un astfel de proiect ar necesita luni și, posibil, ani pentru a se concretiza.

Rusia gustă din războiul lui Putin. Drone ucrainene au distrus depozite logistice, numeroși morți și răniți: ”Ce nebunie!”

Sursa: CNN

Etichete: razboi in ucraina, Rusia, razboi,

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