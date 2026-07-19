Asta, cu doar câteva ore înaintea finalei campionatului mondial la fotbal Argentina - Spania, care are loc pe cel mai mare stadion al metropolei americane.

Străzi și stații de metrou au fost inundate, iar transporturile rutiere feroviare și aeriene au fost serios perturbate.

În unele locuri, mașinile au fost aproape complet acoperite de apă.

Șoferii au fost nevoiți să le abandoneze și să înainteze prin viitură. În doar câteva ore au căzut între 50 și 100 de litri de apă pe metru pătrat, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al Statelor Unite.