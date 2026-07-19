Din ce se face, de fapt, berea fără alcool. Secretul din fabrici pe care puțini consumatori îl știu

Deși ingredientele de bază sunt similare cu cele folosite la berea clasică, tehnologiile din fabrici permit reducerea sau eliminarea alcoolului, păstrând în mare parte gustul și aroma specifice acestei băuturi.

Ingredientele de bază. Din ce se face berea fără alcool

Puțini știu că berea obișnuită este făcută din doar patru ingrediente. Același lucru este valabil și pentru berea fără alcool.

Ingredientele sunt:

• malț;

• hamei;

• apă;

• drojdie.

Diferența constă în cantitățile folosite și în modul de producție. Prin modificarea rețetei și a procesului tehnologic, producătorii pot obține arome foarte diferite.

Cum se scoate alcoolul din bere

Există mai multe metode prin care berea fără alcool poate fi obținută. Cele mai utilizate sunt:

• dezalcoolizarea;

• diluarea;

• fermentația limitată;

• lipsa fermentației.

Dezalcoolizarea

Este cea mai răspândită metodă. Berea este produsă în mod obișnuit, iar alcoolul este eliminat ulterior.

Există trei procedee principale.

Distilarea cu abur

Alcoolul are un punct de fierbere mai mic decât apa. Prin încălzirea berii, alcoolul se evaporă primul, iar vaporii sunt colectați și eliminați.

Metoda este eficientă, însă poate modifica aroma berii dacă nu este controlată atent.

Osmoza inversă

Această metodă folosește o membrană semipermeabilă și presiune ridicată. Membrana reține moleculele responsabile de aromă, în timp ce apa și alcoolul trec prin ea.

Ulterior, apa este adăugată înapoi, rezultând o bere fără alcool care își păstrează mare parte din gustul original.

Distilarea în vid

Funcționează similar cu distilarea cu abur, însă procesul are loc la presiune scăzută.

Temperatura necesară este mai redusă, ceea ce ajută la conservarea aromelor. După eliminarea alcoolului, compușii aromatici sunt reintroduși în bere.

Diluarea

Și în acest caz berea este produsă în mod normal.

Producătorii obțin inițial o bere mai concentrată, apoi adaugă apă după fermentație pentru a reduce concentrația de alcool sub 0,5%, fără a pierde prea mult din aromă.

Fermentația limitată

Alcoolul apare în timpul fermentației, când drojdia transformă zaharurile în alcool și dioxid de carbon.

Prin controlarea atentă a procesului de fermentație, cantitatea de alcool produsă este menținută sub 0,5%, rezultând o bere cu un conținut foarte redus de alcool.

Fără fermentație

Cea mai simplă metodă de a obține o bere complet fără alcool este eliminarea fermentației.

Totuși, fermentația este cea care oferă berii aromă, acidulare și caracterul specific. Din acest motiv, producătorii trebuie să adapteze rețeta și procesul de fabricație pentru a crea o băutură care să semene cât mai mult cu berea clasică.