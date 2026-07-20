De această dată, Drumul Național 1 a fost blocat în urma unei ploi torențiale, care a umplut șoseaua de aluviuni. Un TIR a rămas în noroi, iar în Bușteni încă se lucrează.

Drumul Național 1 s-a umplut de apă în zona Comarnic, Nistorești, după câteva reprize de ploaie. Pe asfalt a ajuns și o cantitate mare de noroi, iar un TIR a rămas blocat. Celelalte autovehicule nu au mai putut să treacă de mastodont.

Șoferul TIR-ului: „A venit dintr-o dată, a ieșit din deal și s-a oprit. Apa m-a împins cu atâta putere.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Sunt mai bine de două ore de când pe aici nu se trece. După cum vedeți, valul de noroi a acoperit șoseaua și acest TIR a rămas împotmolit.”

Șofer: „De trei ore stau.”

Județul Prahova este sub cod portocaliu de averse și vijelii puternice până la ora 22.

Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova: „A plouat foarte mult. La Adunați sunt peste 40 de case inundate, la Breaza la fel, iar la Comarnic peste 20 de case.”

În Bușteni, evaluarea pagubelor după viitura de ieri este încă în curs. Potrivit unui bilanț provizoriu, 68 de gospodării și peste 20 de mașini au fost afectate.

Bărbat: „Mașina era parcată aici, a plecat în jur de 20 de metri, cred.”

Femeie: „Niciodată nu a fost așa!”

Bărbat: „Pe aici era albie de râu. Nu am văzut în viața mea așa ceva.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Pe această porțiune de drum aveau loc lucrări, asfaltul era tăiat, iar apa a intrat cu ușurință pe dedesubt și a dus la vale toată umplutura. Pe alocuri, asfaltul a fost rupt și mai tare.”

Primarul recunoaște că este nevoie de amenajări care să protejeze pe viitor orașul.

Alexandru Florescu, primarul orașului Bușteni: „E o discuție mai amplă. Lucrările sunt de anvergură, ar trebui să facem și niște amenajări hidrologice împreună cu specialiști. Fonduri nu au fost prevăzute fix pentru această amenajare.”

Puhoaiele au avut o forță uriașă. În imaginile surprinse de pe o cameră de supraveghere se vede cum se desprind două frigidere din fața unui magazin. Deși mari și foarte grele, apa le-a culcat și le-a dus la vale.

Un bărbat nu a reușit să se țină pe picioare și s-a agățat în cele din urmă de un autoturism. Alte două persoane au fost rănite în același mod și au ajuns la spital.

Viitura s-a format pe Valea Jepilor, care coboară de la Cabana Caraiman, pe sub traseul telecabinei, până în oraș. Dezastrul a fost posibil după ce pe platoul Bucegilor a plouat câteva ore. Norii s-au adunat în jurul orei 10:00 și au stat deasupra muntelui până după-amiază. În trei ore, la Vârful Omu s-au adunat 42 de litri de precipitații pe metru pătrat.

Apele au început să se scurgă pe versanți, iar cea mai mare cantitate a ajuns pe Valea Jepilor. Acolo, relieful are formă de pâlnie. Așa că șuvoaiele s-au unit înainte să o ia la vale direct spre oraș, prin valea abruptă.

Sergiu Olteanu, meteorolog stația Vârful Omu: „Este o vale lungă și adâncă și are bazin foarte mare. Toată apa s-a canalizat și s-a format viitura. Nu a avut diguri opritoare și nu a avut unde să se oprească.”

Alexandru Trandafir, climatolog: „Zonele respective muntoase au făcut în așa fel încât furtuna care s-a format în zonă să fie alimentată continuu și a dus, de fapt, la o furtună de tip cvasi-staționar, adică o furtună care a staționat foarte mult și a continuat să fie regenerată. Rata de precipitații care cade în zonele respective poate să ajungă chiar la 300-400 de litri pe metru pătrat.”

Lucrările de revenire la normal în Bușteni sunt de durată. Calea principală de acces către telecabina din Bușteni a fost distrusă. Până atunci, turiștii circulă pe străzile laterale.

Corespondent Știrile PRO TV: „Acesta este podul pe sub care trece, de obicei fără probleme, Valea Jepilor. Duminică, pietrișul, bolovanii și resturile de arbori cărate de viitură s-au blocat sub pod, iar apa a ieșit pe această stradă. Mai jos, se înșiră magazine și terase, unde se opresc de obicei turiștii veniți la telecabină. Toate au suferit stricăciuni și pierderi, iar mașinile parcate în zonă au fost luate de ape. Acum, buldoexcavatoarele îndepărtează aluviunile aduse de torent.”