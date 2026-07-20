Jucătorii vor putea participa pentru prima dată la extrageri cu astfel de premii, iar loteria pornește cu un jackpot de 12 milioane de lire sterline în Marea Britanie, relatează METRO.

Versiunea britanică a celui mai mare joc de jackpot din lume, Powerball, va fi lansată în această săptămână.

Powerball-ul de la Loteria Națională britanică le va permite jucătorilor din Marea Britanie să plătească patru lire sterline pentru o linie de joc și să concureze alături de jucătorii americani pentru jackpoturi comune, care pot ajunge la miliarde de dolari. Premiile vor fi plătite eșalonat pe o perioadă de 30 de ani.

Compania Allwyn a anunțat că jucătorii vor putea cumpăra bilete începând de marți.

Dacă jackpotul Powerball – estimat în prezent la 416 milioane de dolari americani (aproximativ 311 milioane de lire sterline) – continuă să crească până la lansarea din Marea Britanie, jucătorii britanici vor avea șansa de a câștiga acest premiu la prima extragere de joi.

Va fi pentru prima dată când jocul va funcționa în afara Statelor Unite și va oferi jucătorilor britanici jackpoturi nelimitate, pornind de la 12 milioane de lire sterline, care pot crește până la sute de milioane sau chiar miliarde.

Versiunea britanică a jocului include un nivel suplimentar de premiere, „potrivirea a două numere principale”, disponibil doar pentru jucătorii din Marea Britanie, care oferă un premiu fix de opt lire sterline.

Cum sunt împărțite premiile în noul joc Powerball

Categoria „potrivirea celor cinci numere principale” oferă, de asemenea, un premiu fix de un milion de lire sterline, în timp ce toate celelalte categorii de premii din Marea Britanie vor varia în funcție de numerele extrase și de numărul câștigătorilor.

„Suntem încântați să oferim jucătorilor National Lottery șansa de a visa mai mult, sprijinind în același timp mii de proiecte de interes public din întreaga Regatul Unit în fiecare săptămână.

Jackpoturile Powerball pot ajunge la miliarde, oferind sume impresionante care au potențialul de a transforma vieți și comunități. Îi încurajăm pe jucători să participe atunci când biletele vor fi puse în vânzare și vom ține pumnii pentru primul câștigător din Marea Britanie.”, a declarat directorul executiv al Allwyn, Andria Vidler.

Powerball se alătură Loteriei Naționale britanice după ce aceasta a realizat cea mai mare schimbare a jocului său principal Lotto de la lansarea sa în 1994, oferind jucătorilor două șanse de câștig pentru fiecare bilet de două lire sterline.

Schimbarea, introdusă începând cu 7 iunie, este estimată să ducă la mai mult decât dublarea numărului de milionari Lotto – de la aproximativ 140 pe an la circa 345.