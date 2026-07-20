În România, prețurile din benzinării cresc din nou, după ce s-a întețit conflictul din Orientul Mijlociu.

Prețurile au urcat din nou peste weekend. În Capitală, un litru de motorină costă între 9 lei și 49 de bani și 9 lei și 65 de bani. Cel mai ieftin sortiment de benzină pleacă de la 8 lei și 72 de bani.

Bărbat: „Prețurile cresc mult, sunt foarte mari, comparativ cu alte țări.”

Corespondent Știrile PRO TV: „În contextul noilor tensiuni din Orientul Mijlociu, prețul țițeiului pe piețele internaționale a urcat din nou până aproape de 90 de dolari pe baril. Presiunea pe prețurile din benzinării vine însă mai ales dinspre piața produselor rafinate, unde creșterile sunt mai serioase. În cazul motorinei, scumpirea este mai accentuată - prețul pe tonă este mai mare cu peste 30% față de începutul lunii iulie. Cotația benzinei a urcat cu aproape 17 procente.”

Problemele se vor accentua în Europa - potrivit unui raport al băncii americane Morgan Stanley, care arată că problema pe piața de motorină este acum capacitatea de rafinare, mai mult decât țițeiul.

În plus, stocurile europene de motorină vor coborî spre finalul anului la aproximativ 299 de milioane de barili, cel mai redus nivel pentru acea perioadă a anului din 2015 încoace, mai arată analiza.

Presiunea asupra prețurilor ar putea crește mai mult atunci când statele vor începe să-și refacă rezervele strategice, consideră experții.

Claudiu Cazacu, analist XTB: „Se va schimba impactul pe care îl au rezervele strategice. Cu alte cuvinte, nu doar că se va pune pauză la extragerea din rezerve, ci acestea vor trebui chiar reumplute la un moment dat. Petrolul va reacționa.”

În privința rafinării, România stă mai bine decât alte țări la acest capitol, cu două mari rafinării în funcțiune: Petrobrazi și Petromidia. Însă Petrotel Lukoil tot nu funcționează, deși fostul ministru al Energiei a anunțat că va reporni.

În acest moment importăm în jur de jumătate din necesarul de motorină al țării. La benzină stăm bine, producem mai multă decât consumăm.