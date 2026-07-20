Legea salarizării și cea a incompatibilității mai au nevoie de modificări, spune Sorin Grindeanu, care a anunțat că parlamentarii PSD nu le vor vota în forma actuală și pregătesc amendamente.

Președintele PSD propune înființarea unei comisii de criză care să se ocupe de legile ce trebuie să îndeplinească cele șase jaloane din PNRR, care însumează cinci miliarde de euro. Cu forma actuală a două dintre ele, pentru care am putea primi un miliard și jumătate, Sorin Grindeanu nu este de acord.

Sorin Grindeanu: „PSD nu poate vota o lege care nemulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, ai medicilor și ai militarilor. Este exclus ca PSD să susțină această variantă. Repet: exclus”.

Chiar dacă la Palatul Cotroceni, săptămâna trecută, reprezentanții din fosta coaliție de guvernare au agreat modificările făcute asupra codului urbanismului, Sorin Grindeanu vrea și acolo o nouă schimbare.

Sorin Grindeanu: „Pentru București, autorizațiile de construire trebuie să treacă la Primăria Generală conform referendumului, dar din mandatul următor”.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, este de acord cu propunerea PSD.

Ciprian Ciucu: „Dacă mâine s-ar întâmpla acest lucru n-aș face altceva decât să semnez hârtii. Cineva să-mi dea câte un dosar prin fața ochilor, să-l semnez ca primarul fără să mă uit să văd ce conține.”

În plan politic, țara ar putea să treacă iarna tot cu un Guvern interimar.

Nicușor Dan: „Dacă nu există o disponibilitate suplimentară de la toată lumea care e implicată, nu se întâmplă nimic în plus în septembrie față de iulie”.

Reporter: „În ipoteza în care Ilie Bolojan va fi premier în continuare și în aprilie 2027, cum veți explica partidului că Ilie Bolojan se află în continuare la Palatul Victoria și că n-ați reușit să schimbați un guvern pe care l-ați dat jos?”

Sorin Grindeanu: „Nu plângeți de grija pesediștilor. Apreciez că sunteți preocupați de colegii mei, dar nu vă faceți o problemă. Ne organizăm bine în interior”.

Criza politică actuală dă cel mai longeviv prim-ministru interimar din istoria postdecembristă a României. Sunt 76 de zile de când moțiunea de cenzură a PSD și AUR a demis Guvernul Bolojan. Recordul anterior era deținut de Emil Boc, care în 2009 a rămas provizoriu la Palatul Victoria 71 de zile.