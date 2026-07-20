Este cea mai mare sancțiune aplicată până acum în baza Regulamentului privind serviciile digitale. Potrivit datelor raportate chiar de companie, aproape 15 milioane de produse ilegale le-au fost recomandate doar anul trecut utilizatorilor europeni.

Pe o aplicație europeană de protecție a consumatorului clienții au semnalat tot felul de probleme în cazul produselor comandate de pe site-ul AliExpress. Între acestea, intrerupătoare care pot lua foc, bormașini care pot produce electrocutare, jucării sau încălțăminte pentru copii din materiale periculoase pentru sănătate.

Reporter: „Ce îi încântă pe oameni la produsele de pe aceste platforme?”

Sorin Mierlea, președintele INFOCONS: „Prețul, în primul rând, și inconștiența faptului că acele produse "ce pot să-mi facă? Acum, chiar mie? Pot eu să pățesc ceva?". Chiar da! Produse care au incidență cu risc grav, care ne pot afecta sănătatea sau viața, care pot lua foc, produse care sunt toxice din punctul de vedere al ingredientelor, chiar în domeniul hainelor, care ne pot face rău. Măcar să fim mai atenți și mai responsabili, dacă nu pentru noi, măcar pentru copii.”

Pentru AliExpress, Uniunea Europeană este cea mai importantă piață, cu 193 de milioane de utilizatori. Comisia Europeană a constatat că platforma chineză de comerț electronic le-a promovat și recomandat cumpărătorilor produse ilegale, înainte să le identifice și să le retragă de la vânzare.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene: „Potrivit propriilor date raportate de AliExpress, aproape 15 milioane de produse ilegale au fost recomandate anul trecut utilizatorilor din Uniunea Europeană. Este vorba în principal despre produse nesigure și contrafăcute, precum cosmetice, jucării, articole de îmbrăcăminte sau gadgeturi.”

Comisia a mai descoperit că erau prea puțini angajați pentru numărul foarte mare de produse care trebuiau verificate, iar sistemele automate de control nu erau eficiente. Unele magazine sancționate puteau continua să vândă, iar alți comercianți evitau verificările plasând intenționat produsele în categorii în care regulile erau mai puțin stricte.

Corespondent Știrile ProTV: „Investigația a început în martie 2024, iar anul trecut AliExpress și-a asumat mai multe măsuri pentru remedierea neregulilor. Problemele grave nu au fost însă rezolvate, iar compania trebuie să prezinte până pe 20 octombrie un nou plan de acțiune. Altfel, riscă penalități suplimentare. Este a treia amendă aplicată de Comisia Europeană în baza legii privind serviciile digitale și vine la două luni după sancțiunea de 200 de milioane de euro primită de platforma Temu pentru nereguli similare."