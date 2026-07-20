În acest context, ziarul New York Times a dezvăluit că Pentagonul ar fi ținut secrete informații despre zeci de răniți în rândul militarilor americani. Mai multe elicoptere, au fost, de asemenea, avariate de la ruperea armistițiului.

Armata Statelor Unite a anunţat că încă un militar a fost ucis în acţiune în Irak, în cursul unei încercări de detonare controlată a unei drone iraniene. Anunțul vine la doar o zi după ce Pentagonul a transmis că doi soldați au fost uciși în Iordania. De asemenea, tot în Iordania, au fost localizate rămăşiţe neidentificate, după ce un al treilea militar fusese declarat dispărut în misiune.

În total, 17 militari americani şi-au pierdut viaţa în cele cinci luni de război cu Iranul.

Donald Trump, președintele SUA: „Ne pare foarte rău, dar știți ce oameni grozavi, ce mari patrioți luptă acolo pentru ca Iranul să nu poată avea o armă nucleară. Oricum i-am lovit din nou foarte puternic azi-noapte”.

A fost, într-adevăr, a nouă noapte la rând de lovituri intense lansate de forțele americane vizând centre de comandă, sisteme de apărare aeriană, instalații de supraveghere a coastei, depozite de rachete și drone, precum și rețele de comunicații ale forțelor armate iraniene.

Gărzile Revoluționare anunță că au ripostat cu rachete balistice către aeronave americane aflate cel mai probabil pe aeroportul Aqaba din Iordania.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Asupra Iordaniei se concentrează mare parte din puterea de foc a Iranului, mai ales asupra bazelor americane din Iordania, însă e foarte ciudată lansarea de rachete către Aqaba pentru că nu suntem la curent cu prezență militară americană acolo. Armata israeliană și-a activat sistemele de apărare anti-aeriană din Eilat, stațiune din sudul Israelului care este practic lipită de Aqaba, pentru a apăra cerul Iordaniei și a neutraliza amenințarea, iar asta arată cât de ușor se poate extinde conflictul”.

De asemenea, o navă a luat foc în Strâmtoarea Ormuz, iar Gărzile Revoluționare spun ca au reținut două petroliere care încercau să traverseze „neautorizat” strâmtoarea.

James Stavridis, fost comandant suprem al forțelor aliate din cadrul NATO: „Iranienii nu au nu știu ce cărți în mână, dar le joacă bine, amintind de nord-vietnamezi ori de talibanii din Afganistan. În felul ăsta au reușit să rămână în joc până acum”.

Previzibil, țițeiul Brent a depășit bariera de 90 de dolari în această dimineață, iar analiștii prevăd că petrolul va depăși din nou 100 de dolari dat fiind că perspectiva revenirii la normal este tot mai îndepărtată.

Administrația Trump dă de înțeles că în continuare așteaptă ca la Teheran să aibă câștig de cauză aripa pragmatică a conducerii.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Devin tot mai evidente dezacordurile dintre cei care înțeleg că economia este în pragul colapsului și cei care au o viziune foarte militantă și mizează pe rachete. Dacă se deschide ușa către diplomație, dacă ar prelua controlul pragmaticii, asta ar fi un lucru bun. Din păcate, nu suntem încă în acest stadiu”.