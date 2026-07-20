În unele locuri au fost închise ambulatoriile, iar intervențiile chirurgicale au fost amânate. Sindicatele avertizează că, dacă proiectul de lege, pus în dezbatere publică, nu va fi modificat, vor declanșa greva generală.

Protestatari: „Vrem dreptate pentru sănătate!”.

Mii de medici, asistenți medicali, infirmiere și brancardieri din peste 400 de unități sanitare au întrerupt activitatea pentru a ieși la protest.

Dr. Constantin Oprescu, medic primar chirurgie generală: „Nu cerșim atenție, cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin direct proporționale cu volumul de muncă”.

Asistent: „Sunt foarte grele gărzile, zilele de week-end, de sărbătoare legală”.

Asistent de laborator: „Avem secții în care o asistentă are în grijă 30 și ceva de pacienți. Este inuman”.

Cea mai mare nemulțumire a protestatarilor este legată, spun aceștia, de diminuarea sporurilor cu care vine noua lege a salarizării.

Protestatar: „Dacă ne vor tăia sporurile, eu cu o vechime de 39 de ani de muncă în spate, voi pierde în jur de 1.700 de lei, deși am studii superioare”.

Viorel Hușanu, președinte SANITAS București: „În momentul de față pentru sistemul de sănătate nu avem sursă de finanțare. O mare problemă o reprezintă sporurile care sunt limitate din mai multe puncte de vedere: pe ordonatorul principal de credite, pe sursa de finanțare, dar și faptul că doar 10% din personalul din sănătate poate beneficia de sporuri deosebit de periculoase”.

Cum vor fi afectați medicii și asistenții dacă se aplică noua lege a salarizării

Corespondent Știrile ProTV: „Mai exact, noul proiect al legii salarizării prevede o restructurare a sporurilor pentru condiții de muncă. Vor fi sume cuprinse între 5% și 50%, cu limitarea procentului de personal care poate beneficia de ele. Maximum 10% pentru sporul cel mai mare - nivelul I condiții deosebit de periculoase și cel mult 20% pentru celelalte categorii. În prezent sunt între 5% și 85%. Munca în weekend și de sărbători va fi plătită cu 30% peste tariful orar al salariului de bază și nu se mai acordă și timp liber compensator. Acum sporul este de 100%. În document sunt diferențiate mai clar tipurile de gardă: cea de urgență în zile lucrătoare se va plăti cu 100% din tariful orar al salariului, iar în weekend și de sărbători medicul va primi cu 20% mai mult. Pentru garda de monitorizare - tarifele sunt între 75% și 100% din tariful gărzii de urgență. Iar garda la domiciliu va fi remunerată cu 40% din tariful orar pentru perioada de disponibilitate. Actualul proiect al legii salarizării prevede un spor nou de 15% din salariul de bază pentru munca în ture, care poate fi acordat în locul sporului de noapte. Dar și un spor de același procent pentru cei care lucrează în localități izolate sau unde recrutarea personalului este dificilă.”

În simulările date de sindicaliștii din sănătate, venitul unui medic primar, care lucrează într-un spital mai mic, într-o specialitate clinică, va scădea conform noilor calcule cu peste 15%. Iar al unui asistent medical dintr-o secție ATI, de exemplu, cu aproape 4%.

Cei din Ministerul Muncii spun însă că veniturile actuale ale angajaților din sănătate nu vor fi diminuate, pentru că vor fi oferite plăți compensatorii.