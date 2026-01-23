În 2026, evenimentele dedicate acestei sărbători continuă și reunește autorități, instituții culturale și comunități locale în întreaga țară.

Ministerul Apărării Naționale, împreună cu autoritățile locale, organizează sâmbătă o serie de ceremonii militare și religioase dedicate împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Ziua Unirii Principatelor, sărbătorită la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea și Babadag

Forțele Navale Române vor participa sâmbătă, 24 ianuarie, la ceremoniile militare și religioase dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, în garnizoanele Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Babadag și București.

Potrivit unui comunicat al Statului Major al Forțelor Navale, în municipiul Constanța, marinarii militari vor fi prezenți în Piața Ovidiu, începând cu ora 10:00, la ceremonia militară acompaniată de Muzica Militară a Forțelor Navale.

De asemenea, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța oferă acces gratuit publicului în toate punctele muzeale din structura sa. Ultima intrare la punctele muzeale va fi la ora 16:30, iar la Cetatea Carsium Hârșova, la ora 15:00.

Programul de vizitare:

- Edificiul Roman cu Mozaic: 09:00 - 17:00;

- Mormântul Pictat Hypogeu: 09:00-17:00;

- Cetatea Capidava: 09:00-17:00;

- Cetatea Carsium Hârșova: 08:00-16:00;

- Complexul Muzeal Histria: 09:00-17:00;

- Complexul Muzeal Tropaeum Traiani - Adamclisi: 09:00-17:00;

- Centrul Hamangia / Muzeul 'Axiopolis' Cernavodă: 09:00-17:00.

La Mangalia, manifestările vor avea loc simultan la Complexul Monumental din Piața Republicii.

De asemenea, garnizoanele Brăila, Tulcea și Babadag au derulat activități premergătoare sărbătorii. Joi, 22 ianuarie, la Muzeul Brăilei „Carol I” a avut loc Simpozionul „167 de ani de la Unirea Principatelor Române”, iar vineri, 23 ianuarie, la Cercul Militar din Tulcea și la sediul Regimentului 307 Infanterie Marină din Babadag s-au organizat concursuri sportive și prezentări tematice.

Pe 24 ianuarie, marinarii din Flotila Fluvială vor participa la ceremoniile de la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Brăila (ora 9:00), din Piața Tricolorului din Tulcea și de la Monumentul Eroilor din Babadag (ora 10:00).

Ziua Unirii Principatelor, celebrată la București

La București, reprezentanții Statului Major al Forțelor Navale vor fi prezenți la ceremonia militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, care se va desfășura la ora 10:00, la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Dealul Patriarhiei Române.

Cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, realizată sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național Cotroceni își va deschide porțile pentru public. Atracția principală a evenimentului o reprezintă Sabia de paradă a principelui Alexandru Ioan Cuza, o piesă de mare valoare istorică.

Vizitatorii vor putea explora spațiile muzeale fără a fi necesară o programare în prealabil. Accesul se va face prin poarta din Șoseaua Cotroceni, iar, în funcție de numărul participanților, vor fi organizate grupuri de vizitare ghidată, la intervale orare.

Marșul Tricolorului la Târgoviște, de Mica Unire

Elevi, profesori, autorități, militari și localnici din Târgoviște au participat, vineri, la „Marșul Tricolorului”, un eveniment anual dedicat celebrării Micii Uniri. Un steag de 100 de metri a fost purtat pe străzile centrului municipiului și arborat, la final, pe Turnul Chindiei.

Inițiativa aparține Școlii Gimnaziale „Vasile Cârlova” și, de fiecare dată, aduce împreună comunitatea locală pentru a celebra unitatea și valorile naționale.

Evenimentul a început în jurul prânzului, pe o vreme geroasă și cu ceață, când fanfara a deschis marșul cu cântece patriotice. Militari, oficialități și elevi au purtat steagul prin centrul orașului, în timp ce trecătorii aplaudau și unii chiar s-au alăturat manifestării.

La Turnul Chindiei a avut loc un moment artistic, cu cântece patriotice interpretate de elevi, fluturarea de steaguri și aplauze din partea publicului. Petru Valentin, elev în clasa a VI-a, a declarat: „Am venit cu clasa, am purtat acest tricolor și am văzut alți colegi cântând. A fost o zi frumoasă, mi-a plăcut mult.”

Primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan, i-a întrebat pe copii ce sărbătoresc pe 24 ianuarie, iar aceștia au răspuns în cor: „Unirea Moldovei cu Țara Românească!” Edilul a felicitat conducerea școlii pentru inițiativă și a subliniat importanța evenimentului în contextul istoric: „După unirea de la 1859 s-au cristalizat primele instituții ale statului român, iar în 1866 România a avut prima Constituție, pregătind Marea Unire de la 1918.”

Manifestarea s-a încheiat cu o horă a participanților în fața Turnului Chindiei, simbol al unității și al tradiției românești.

Sibienii au sărbătorit Ziua Unirii Principatelor printr-o horă în centrul orașului

Câteva zeci de persoane, printre care prefectul Mircea Crețu, președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, și primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, s-au prins vineri într-o Horă a Unirii în Piața Unirii, unul dintre cele mai circulate puncte din oraș, marcând astfel Ziua Unirii Principatelor timp de aproximativ o oră.

Prefectul Mircea Crețu a explicat pentru AGERPRES că manifestările au fost programate cu o zi înainte de 24 ianuarie pentru a permite participarea unui număr mai mare de persoane, în special copii: „Explicația este foarte simplă: astăzi participă mai multă lume, pentru că copiii nu ar mai fi venit. Mâine este Ziua Unirii, dar se poate sărbători și înainte. Important este să se facă. Cred că a fost ceva deosebit astăzi, chiar aici, în Piața Unirii.”

Ziua Unirii Principatelor, sărbătorită la Focșani și Iași

La Focșani, evenimentul se va desfășura în Piața Unirii, de la ora 11:00, cu o ceremonie militară și religioasă, urmată de un moment artistic dedicat sărbătorii.

În Iași, ceremonia militară și religioasă va avea loc la Monumentul lui Alexandru Ioan Cuza din Piața Unirii, începând cu ora 15:00, aducând împreună autorități, reprezentanți ai armatei și comunitatea locală pentru a comemora acest moment istoric.

Președintele Nicușor Dan participă la manifestările de Ziua Unirii Principatelor

Președintele Nicușor Dan se va afla sâmbătă în Focșani și Iași pentru a marca Ziua Unirii Principatelor Române.

Conform programului transmis de Administrația Prezidențială, în prima parte a zilei, șeful statului va vizita Colegiul Național „Unirea” din Focșani, ocazie cu care va decora instituția, care marchează 160 de ani de existență.

La ora 11:00, președintele va participa la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor, organizate în Piața Unirii din Focșani.

Ulterior, Nicușor Dan se va deplasa la Iași, unde va lua parte la ceremonia oficială desfășurată în Piața Unirii, continuând astfel sărbătorirea acestui moment istoric important pentru România.

Ce sărbătorim pe 24 ianuarie 2026

Ziua de 24 ianuarie marchează un moment crucial în istoria României: Unirea Principatelor Române sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Evenimentul a reprezentat primul pas spre formarea statului național unitar, reunind Moldova și Țara Românească într-o Românie modernă. În 2025 se vor împlini 166 de ani de la această realizare istorică, care nu doar comemorează un moment simbolic, ci și evidențiază consecințele sale durabile asupra țării.

Dorinta de unire a românilor are rădăcini adânci în istorie. În iunie 1848, muntenii au adresat Porții un memoriu prin care exprimau nevoia de a forma un stat unit. La Viena, în cadrul Conferinței Internaționale, se discutau regimul politic al Moldovei și Țării Românești, însă pozițiile puterilor europene erau divizate. Revoluția de la 1848 a fost înfrântă, iar prin Convenția ruso-turcă de la Balta Liman (1849), controlul politic asupra Principatelor a fost reinstaurat. Mișcarea națională română a continuat însă prin activitatea emigranților din afara țării.

După înfrângerea Rusiei în Războiul Crimeii (1853–1856) și Congresul de la Paris (1856), protectoratul rusesc asupra Principatelor a fost înlocuit cu garanția colectivă a Marilor Puteri europene, menținându-se suzeranitatea otomană. Adunările ad-hoc convocate în Moldova și Țara Românească au discutat viitorul celor două țări. La Iași s-a înființat „Comitetul Electoral al Unirii” (februarie 1857), iar la București „Comitetul Central al Unirii” (martie 1857). Aceste organisme au susținut unirea Principatelor într-un stat neutru și autonom, numit România.

La 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă din Moldova l-a ales pe Alexandru Ioan Cuza ca domnitor. În Țara Românească, conservatorii au obținut majoritatea în Adunarea electivă. Delegațiile celor două țări s-au întâlnit la București, unde, la 24 ianuarie, s-a adoptat soluția dublei alegeri: Cuza a fost ales în unanimitate ca domn al Țării Românești, realizând unirea de facto a Principatelor.

Deși Iașiul părea o alegere naturală pentru capitala noii Românii, decizia finală a fost în favoarea Bucureștiului, din rațiuni strategice și geopolitice. „Iașiul era prea aproape de granița cu Imperiul Rus, iar înfrângerea Rusiei în Războiul Crimeei nu garanta stabilitate permanentă. Rusia și-a început imediat planurile de revanșă”, explică istoricul Ciupală. Bucureștiul oferea protecție naturală și apropiere de Dunăre, asigurând securitatea noului stat.

Recunoașterea Micii Uniri a venit în aprilie 1859, la Conferința de la Paris, iar Austria și Imperiul Otoman au recunoscut oficial unirea în august 1859. Alexandru Ioan Cuza a fost primit cu entuziasm la București, iar recunoașterea internațională a consolidat calea către formarea unui stat național unitar român și a deschis drumul către modernizare și integrare europeană.



