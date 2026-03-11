Atentatul a avut loc pe fondul Războiului în Orientul Mijlociu, unde atacuri ale Israelului şi Statelor Unite vizează Iranul de la sfârşitul lui februarie.

Teheranul răspunde acestor atacuri cu tiruri de rachetă şi dronă vizând mai multe ţări în regiune.

Cei trei tineri, în vârstă de aproximativ 20 de ani, au fost arestaţi toţi trei miercuri, la Oslo.

Unul dintre ei este suspectat de faptul că a depus dispozitivul exploziv la ambasadă, iar ceilalţi doi de complicitate, a anunţat Poliţia din Oslo, care nu a exclus noi arestări.

O POSIBILĂ ”OPERAŢIUNE COMANDATĂ DE UN ACTOR STATAL”

”Lucrăm în continuare la mai multe ipoteze. Una dintre ele este aceasta poate să fie o operaţiune comandată de un actor statal”, a declarat într-o conferinţă de presă un reprezentant al poliţiei, Christian Hatlo.

”Este destul de natural, având în vedere ţinta - ambasada americană - şi situaţia securităţii în care se află lumea azi”, a adăugat el.

Poliţia a anunţat că nu exclude legături cu ”reţele criminale”.

Serciviile norvegiene de securitate internă (PST) afirmau în raportul lor anual, publicat luna trecută, că Iranul, considerat drept una dintre principalele ameninţări al adresa regatului scandinav, s-ar putea sprijini pe ”actori prin procură” - şi anume ”reţele criminale”.

Niciunul dintre suspecţii arestaţi miercuri nu le este cnoscut serviciilor poliţiei norvegiene.