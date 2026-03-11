Instituția gestionează stocurile strategice ale țării, menite să ajute la traversarea crizelor majore, generate de dezastre naturale sau războaie.

Creșterea bugetului Administrației Rezervelor de Stat vine într-un context internațional tensionat, în care rutele de aprovizionare pot fi afectate de războaie, sancțiuni sau blocaje comerciale.

Aproape jumătate din bugetul de cheltuieli ar urma să fie folosit pentru modernizarea depozitelor, achiziția de utilaje și reîmprospătarea stocurilor.

România are aproximativ 2 milioane de tone de petrol și produse petroliere în stocurile strategice. La acestea se adaugă încă 1,2 milioane de tone aflate în rezervele tehnice ale rafinăriilor și operatorilor din domeniu. Toate ar putea acoperi consumul țării pentru aproximativ 5 luni, într-un scenariu extrem în care nu am mai putea importa sau rafina deloc petrol.

Adrian Codîrlașu, economist: ”Mediul extern e volatil și e bine să avem cât mai multe stocuri, în caz că apare vreun eveniment. Un exemplu - SUA, care are stocuri de petrol, când e prețul jos cumpără, când e prețul sus vine și vinde și face și bani”.

Rezervele statului nu înseamnă doar combustibili. În depozite se află și cereale, făină, zahăr, ulei, lapte praf, dar și conserve de legume și carne sau apă.

Administrația Rezervelor de Stat are 2.000 de construcții, inclusiv subterane

Statul păstrează și echipamente pentru intervenții rapide. Printre acestea, corturi, generatoare de electricitate, containere, materiale de construcții și medicamente.

Potrivit ultimului raport de activitate, instituția administra aproximativ 1,5 milioane de tone de rezerve. Valoarea lor de piață era estimată anul trecut la aproape 3 miliarde de euro.

Cantitățile exacte și locurile unde se află stocurile strategice sunt informații clasificate. Autoritățile spun însă că depozitele sunt amplasate astfel încât fiecare regiune a țării să poată fi aprovizionată rapid.

Administrația Rezervelor de Stat gestionează aproximativ 2.000 de construcții, atât supraterane, cât și subterane. Multe dintre ele sunt vechi: unele au peste 40 de ani, iar altele se apropie de 90 de ani de funcționare.

De aceea, sunt planificate pentru anul acesta lucrări de consolidare a silozurilor și refacerea rezervoarelor metalice. Pe unele clădiri ar putea fi instalate și panouri fotovoltaice, dar și sisteme moderne de securitate și urmărire a stocurilor în timp real.