Hannah Hamar, medic veterinar, și-a încheiat relația, și-a dat demisia și s-a mutat din Australia în Islanda pentru a descoperi originile mamei sale, potrivit Mirror.

Potrivit Global Peace Index 2025, Islanda este cea mai pașnică țară din lume în fiecare an din 2008, datorită nivelului ridicat de siguranță, conflictelor reduse și militarizării scăzute.

Cu ajutorul familiei și al relațiilor mamei sale, Hannah își găsise deja un loc de muncă înainte de a ajunge acolo. Cu toate acestea, după doar șapte luni a decis să plece, deși spune că experiența a fost una „uimitoare”.

Vremea și iernile foarte întunecate

Tânăra de 27 de ani spune că vremea din Islanda poate fi extremă, iar avertizările meteorologice sunt frecvente. În zonele aflate sub avertizare portocalie sau roșie, oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările.

Ea a trecut prin mai multe astfel de avertizări în cele șapte luni petrecute acolo și spune că un zbor făcut în timpul unei furtuni a fost „cea mai înspăimântătoare experiență” din viața ei.

Iernile foarte întunecate au fost însă cea mai mare problemă. Lipsa luminii naturale i-a afectat somnul și starea psihică.

„Principalul motiv pentru care m-am întors acasă a fost somnul. Nu reușeam să mă adaptez și era foarte greu să găsesc energie și optimism”, a spus ea.

Costul vieții și diferențele culturale

Hannah a fost surprinsă și de costul ridicat al vieții. Potrivit ei, unele produse alimentare pot costa de două sau chiar trei ori mai mult decât în Australia, iar mesele la restaurant sunt un lux.

De asemenea, ea spune că a resimțit un șoc cultural în relația cu localnicii, pe care îi descrie drept mai rezervați decât australienii.

„Oamenii nu spun mereu «bună» pe stradă și poate fi greu să legi conversații, mai ales dacă nu vorbești islandeza”, a explicat ea.

YouTuberul a remarcat și diferențe în cultura întâlnirilor, spunând că relațiile în Islanda sunt adesea mai informale și influențate de „hook-up culture”.

Deși experiența a fost dificilă în unele privințe, Hannah spune că Islanda rămâne un loc spectaculos, unde a avut parte de experiențe unice, precum drumețiile pe un vulcan activ.