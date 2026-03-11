Israelul și Statele Unite au făcut din atacurile asupra instalațiilor de producție a dronelor o prioritate în războiul lor cu Iranul. Deși organizarea și coordonarea producției au fost într-adevăr perturbate, potrivit surselor agenției, Iranul este încă capabil să producă Shahed-uri, deși în cantități mai mici.

Mai mult, Iranul deține stocuri ale acestor drone în depozite, iar dronele nu necesită componente complexe pentru asamblare, ceea ce le diferențiază de rachete.

Drona Shahed este alcătuită dintr-o cocă din fibră de sticlă cu motor, sistem de ghidare de bază și explozibili. Astfel de drone pot fi produse în unități nespecializate, cum ar fi o unitate de reparare a ambarcațiunilor rapide, potrivit unei surse familiarizate cu producția de drone din Iran.

Pentru a lansa o dronă kamikaze, tot ce este nevoie este un lansator pe un vehicul de dimensiunea unui SUV sau a unei camionete.

Experții intervievați de agenție cred că Iranul a anticipat probabil că atacurile vor viza instalațiile de apărare și le-a construit în subteran. Potrivit surselor agenției, dacă houthii din Yemen au putut asambla drone sub foc, armata iraniană ar putea face același lucru, deși nu la scară industrială.

Experții spun că, atâta timp cât Iranul poate lansa cel puțin 20 de rachete Shahed într-un singur atac, îi permite Teheranului să-și amenințe eficient țintele.

În total, potrivit Bloomberg, Iranul a lansat peste 2.100 de drone Shahed de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Dronele au deteriorat infrastructura petrolieră, au perturbat operațiunile aeroportuare și au distrus echipamente militare.