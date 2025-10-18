Prevenirea mucegaiului toamna – sfaturi practice pentru o casă sănătoasă

18-10-2025 | 19:18
Toamna aduce aer mai rece și mai umed în case, ceea ce favorizează apariția mucegaiului.

Mădălina Cristea

Află cum să previi mucegaiul de toamnă cu aerisire corectă, încălzire moderată și remedii simple (oțet, bicarbonat). Sfaturi pentru pereți uscați și aer curat în casă.

De ce apare mucegaiul toamna

Toamna, odată cu scăderea temperaturilor, apare un contrast puternic între aerul cald din interior și cel rece de afară. Acest lucru duce la formarea condensului pe pereți, ferestre sau în colțurile camerelor. Picăturile de apă care rămân mult timp pe aceste suprafețe umede creează mediul perfect pentru apariția mucegaiului.

În plus, în sezonul rece geamurile sunt ținute mai mult închise, iar aerul din interior devine mai umed. Activitățile zilnice precum gătitul, dușurile, uscarea hainelor sau chiar respirația pot elibera până la 12 litri de apă într-o singură zi. Aerul cald are capacitatea de a reține multă umezeală, însă dacă nivelul de umiditate depășește 65% în anumite zone, riscul de mucegai crește rapid.

Astfel, combinația dintre frigul de afară, aburii din interior, izolarea deficitară și lipsa unei ventilații bune transformă locuințele în spații unde mucegaiul se dezvoltă cu ușurință, scrie Austinallergist.com.

Trucuri simple pentru prevenirea mucegaiului

Primul pas este aerisirea zilnică a camerelor. Chiar dacă afară este frig, deschiderea geamurilor timp de 5–10 minute ajută la schimbarea completă a aerului și la reducerea umidității din casă. Cea mai eficientă este aerisirea în cruce, atunci când sunt deschise ferestrele de pe laturi opuse ale locuinței.

La fel de importantă este menținerea unei temperaturi constante. În living se recomandă 20–22°C, iar în dormitoare puțin mai scăzut. Aerul cald reține mai multă umezeală, ceea ce ajută la uscarea pereților. Dacă încălzești puternic și apoi lași camera să se răcească brusc fără aerisire, umezeala rămasă se va transforma imediat în condens.

Pentru a elimina aburii din baie și bucătărie, folosește ventilatorul sau hota de fiecare dată când faci duș ori gătești. Astfel, previi acumularea excesivă de apă în aer. Dacă nu ai aceste echipamente, este esențial să aerisești intens după fiecare activitate.

În plus, mucegaiul poate apărea și din cauza infiltrațiilor. De aceea, verifică periodic acoperișul, jgheaburile și îmbinările ferestrelor. Reparațiile la timp și izolarea corectă a zonelor vulnerabile împiedică umezeala să pătrundă în pereți.

Dacă problema persistă, un dezumidificator este o soluție foarte eficientă, menținând umiditatea la un nivel optim de 30–50%. În lipsa acestuia, poți apela la metode naturale: boluri cu sare grunjoasă sau pachețele cu gel de silicat puse în dulapuri, sertare și colțurile camerei, pentru a absorbi apa din aer.

Cum să menții pereții uscați

Pereții umezi și reci sunt locul perfect pentru mucegai, așa că trebuie să îi ții cât mai uscați. Primul pas este să ai o casă bine izolată. Dacă pereții sunt termoizolați și ferestrele închise bine, nu mai apar zone reci unde să se adune condens. O izolație bună face ca pereții să aibă aproape aceeași temperatură cu aerul din cameră, iar umezeala nu se mai prinde așa ușor.

Ventilația contează și ea mult. Chiar și iarna e bine să deschizi geamurile din când în când, ca să nu rămână aerul umed blocat în casă. În plus, nu lipi mobila direct de perete, pentru că aerul trebuie să circule pe lângă el. Dacă poți, montează grile de aerisire sau un ventilator în baie și bucătărie, pentru a scoate aburii mai repede.

Ai grijă și la încălzire. Dacă într-o cameră e cald, dar în colțuri sau pe anumite zone ale pereților e mai rece, acolo se poate forma condens. Ideal este să păstrezi o temperatură constantă, cam 20°C, pentru ca umezeala să rămână în aer și să nu se așeze pe pereți.

Dacă ai mai avut probleme cu mucegaiul, există și vopsele speciale cu aditivi antifungici. Acestea se aplică pe pereți și îi protejează, mai ales în zonele cu risc mare, cum sunt baia, bucătăria sau holurile.

Soluții rapide și naturale în cazul apariției mucegaiului

Dacă vezi mucegai pe pereți sau pe alte suprafețe, poți interveni imediat cu soluții simple pe care le ai deja în casă. Oțetul alb este una dintre cele mai eficiente variante. Pulverizează-l nediluat pe zona afectată și lasă-l să acționeze între 30 și 60 de minute. Acidul acetic distruge sporii și neutralizează mirosurile. La final, șterge totul cu o cârpă umedă. Este sigur, nu lasă reziduuri toxice și poate fi folosit fără griji chiar dacă ai copii, scrie Treehugger.com.

O altă soluție la îndemână este bicarbonatul de sodiu. Amestecă-l cu apă până obții o pastă groasă, întinde pe mucegai și lasă să acționeze un sfert de oră. Freacă ușor cu o perie, apoi clătește cu apă curată. Bicarbonatul curăță delicat și absoarbe umezeala, astfel încât mucegaiul nu reapare ușor.

Uleiul de arbore de ceai (tea tree) este și el un remediu natural cu efect puternic antifungic. Adaugă câteva picături într-o sticlă cu pulverizator cu apă și stropește zona afectată. Nu trebuie clătit, iar mirosul este plăcut. Poți să-l folosești și preventiv, în camerele unde riscul de mucegai este mai mare.

Pentru pete mai mici există și alte variante: apă oxigenată 3% sau uleiuri esențiale de lavandă și mentă. Totuși, dacă mucegaiul este extins și persistă, va fi nevoie de soluții chimice speciale sau chiar de ajutor profesionist. Indiferent de metoda aleasă, după curățare aerisește foarte bine încăperea, ca pereții să se usuce complet.

Sfaturi suplimentare pentru un aer sănătos în casă

Nu e nevoie de reguli complicate, ci doar de câteva obiceiuri simple. În primul rând, urmărește temperatura și umiditatea din locuință. Ideal este ca temperatura să fie între 18 și 22°C și umiditatea sub 60%. Dacă e prea cald și prea umed, nu doar mucegaiul apare, ci și praf sau alergeni. Un mic higrometru îți arată imediat când trebuie să aerisești sau să folosești un dezumidificator.

Apoi, curățenia contează enorm. Aspiră cel puțin o dată pe săptămână cu un aspirator cu filtru HEPA, mai ales dacă ai covoare sau animale de companie. Astfel, reduci acarienii, părul și praful care se depun peste tot.

Ferește-te și de parfumurile sintetice. Odorizantele de cameră, lumânările parfumate sau spray-urile puternice de curățare pot elibera substanțe care îți încarcă aerul. Mai bine alegi lumânări naturale sau uleiuri esențiale. Și, desigur, fără fumat în casă.

Ai grijă și la materialele pe care le folosești. Vopselele, lacurile sau mobila nouă pot emite substanțe chimice. Caută produse cu emisii reduse și aerisește bine după renovări. Dacă ai perdele sau tapet foarte vechi, merită înlocuite, pentru că pot reține praf și mucegai.

Nu în ultimul rând, curăță constant zonele unde umezeala se adună cel mai repede: baia, chiuveta, geamurile. Spală rufele și prosoapele des, iar săptămânal fă o curățenie generală, insistând pe colțuri și suprafețe unde apare ușor praf.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 18-10-2025 19:18

