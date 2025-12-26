Furtună pe Valea Prahovei. Rafalele de vânt au doborât mai mulți copaci și au surprins un autoturism cu trei persoane

26-12-2025 | 19:51
copac căzut peste o mașină
Profimedia

O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, în staţiunea Sinaia rafalele de vânt doborând mai mulţi copaci, pe străzile Mănăstirii şi Zamora.

Mihaela Ivăncică

Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane.

Vântul puternic a doborât, vineri seară, mai mulţi copaci pe raza oraşului Sinaia.

”Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire de curent electric, dar si despre 5 copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau 3 ocupanţi care, din fericire, nu au fost răniţi”, informează oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

La ora transmiterii acestei ştiri, pompierii Detaşamentului Sinaia intervin în zonele afectate, misiunile fiind în desfăşurare pentru îndepărtarea copacilor căzuţi.

Judeţul Prahova este, vineri, sub cod portocaliu de vânt.

Potrivit ANM, până la ora 23.00, la altitudini de peste 1.800 de metri se înregistrează intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Sursa: News.ro

