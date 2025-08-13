Mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai au fost retrase în Franța, după ce doi oameni au murit și alții au ajuns la spital

13-08-2025 | 20:02
branza cu mucegai
Autorităţile franceze au anunţat retragerea de pe piaţă a mai multor sortimente de brânzeturi moi cu mucegai alb, după ce două persoane au murit şi mai multe au fost spitalizate în urma unei infecţii cu listerioză, transmite Reuters.

Mihaela Ivăncică

Ministerul Sănătăţii a precizat că producătorul Chavegrand a decis rechemarea a zeci de loturi de brânzeturi fabricate din lapte pasteurizat de vacă sau de capră, după ce s-a identificat o posibilă legătură cu produsele sale.

Chavegrand, companie de familie care furnizează brânzeturi pentru lanţuri precum Leclerc, Carrefour şi Auchan, a închis linia de producţie veche unde au fost realizate produsele suspecte şi a anunţat că brânzeturile aflate în prezent pe rafturi sunt sigure.

Produsele retrase au fost comercializate până la 9 august atât în Franţa, cât şi internaţional, sub diverse mărci.

Listerioza, cauzată de bacteria Listeria, poate provoca simptome asemănătoare gripei, greaţă, diaree şi infecţii grave ale sângelui şi creierului, fiind deosebit de periculoasă pentru nou-născuţi, vârstnici, femei însărcinate şi persoanele cu imunitate scăzută.

Cazurile identificate au apărut începând din iunie, persoanele afectate având vârste între 34 şi 95 de ani. Una dintre victime suferea de afecţiuni medicale preexistente.

Sursa: News.ro

