Crăciunul în jurul lumii. Cele mai frumoase imagini ale atmosferei de sărbătoare. GALERIE FOTO

De la Moși Crăciun pe schiuri în Statele Unite și slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, până la bucăți uriașe de carne aruncate în mulțime la Londra, Crăciunul a fost celebrat în toate colțurile lumii.

Credincioși din Ucraina, China și Pakistan s-au adunat la bisericile locale pentru slujbele din Ajunul Crăciunului. În timp ce majoritatea creștinilor sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie, mulți creștini ortodocși nu îl celebrează decât pe 7 ianuarie, potrivit BBC.

Iată câteva dintre cele mai frumoase imagini ale atmosferei de sărbătoare din întreaga lume

Papa Leon al XIV-lea a ținut tradiționalul discurs de Crăciun „Urbi et Orbi” de la balconul principal al Bazilicii Sfântul Petru din Vatican.

O imagine generală a pieței din fața Bisericii Nașterii Domnului, cu bradul de Crăciun și mulțimea de credincioși, pe 24 decembrie 2025, în Betleem, Cisiordania.

O femeie a aprins o lumânare împreună cu familia ei în timpul slujbei de Ajunul Crăciunului în Kiev, Ucraina.

Credincioșii au participat la slujba de Ajunul Crăciunului la Biserica Mântuitorului din Beijing, China

Doi bărbați îmbrăcați în Moș Crăciun au făcut un selfie în zăpadă în Gulmarg, în Kashmirul administrat de India.

