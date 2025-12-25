Crăciunul în jurul lumii. Cele mai frumoase imagini ale atmosferei de sărbătoare. GALERIE FOTO

25-12-2025 | 20:35
craciun in lume
Getty

De la Moși Crăciun pe schiuri în Statele Unite și slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, până la bucăți uriașe de carne aruncate în mulțime la Londra, Crăciunul a fost celebrat în toate colțurile lumii.

 

Ioana Andreescu

Credincioși din Ucraina, China și Pakistan s-au adunat la bisericile locale pentru slujbele din Ajunul Crăciunului. În timp ce majoritatea creștinilor sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie, mulți creștini ortodocși nu îl celebrează decât pe 7 ianuarie, potrivit BBC.

Iată câteva dintre cele mai frumoase imagini ale atmosferei de sărbătoare din întreaga lume

Papa Leon al XIV-lea a ținut tradiționalul discurs de Crăciun „Urbi et Orbi” de la balconul principal al Bazilicii Sfântul Petru din Vatican.

 

O imagine generală a pieței din fața Bisericii Nașterii Domnului, cu bradul de Crăciun și mulțimea de credincioși, pe 24 decembrie 2025, în Betleem, Cisiordania.

Melania Trump
Ce i-a spus Donald Trump unui copil care a întrebat dacă Moș Crăciun poartă un dispozitiv de urmărire

O femeie a aprins o lumânare împreună cu familia ei în timpul slujbei de Ajunul Crăciunului în Kiev, Ucraina.

Credincioșii au participat la slujba de Ajunul Crăciunului la Biserica Mântuitorului din Beijing, China

Doi bărbați îmbrăcați în Moș Crăciun au făcut un selfie în zăpadă în Gulmarg, în Kashmirul administrat de India.

Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Sursa: BBC

Etichete: lume, tradiții, craciun,

Un gest de Crăciun făcut față de un om fără adăpost s-a transformat într-o poveste de familie de 45 de ani
Stiri Sociale
Un gest de Crăciun făcut față de un om fără adăpost s-a transformat într-o poveste de familie de 45 de ani

Crăciunul este adesea privit ca o perioadă a bunăvoinței, dar pentru un cuplu tânăr din Marea Britanie, un gest de omenie făcut în urmă cu 50 de ani le-a schimbat viața pentru totdeauna.

Ce i-a spus Donald Trump unui copil care a întrebat dacă Moș Crăciun poartă un dispozitiv de urmărire
Stiri externe
Ce i-a spus Donald Trump unui copil care a întrebat dacă Moș Crăciun poartă un dispozitiv de urmărire

Donald Trump a respectat tradiția și a vorbit la telefon cu puștii curioși să afle cât mai are Moș Crăciun până ajunge la ei.

Mesajul de Crăciun al Regelui Charles: compasiune, iertare și un îndemn la liniște într-o lume tot mai agitată
Stiri externe
Mesajul de Crăciun al Regelui Charles: compasiune, iertare și un îndemn la liniște într-o lume tot mai agitată

Regele Charles al III-lea le-a transmis britanicilor să se oprească din vâltoarea realității aglomerate și să-și limpezească mintea, măcar de Crăciun.

Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”
Stiri Turism
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au avut camere libere în acest an de Crăciun, o situaţie greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte.

Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Stiri actuale
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor
Stiri Sanatate
Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor

Sezonul de gripă a început mai devreme anul acesta, iar autoritățile au emis deja o alertă epidemiologică. Asta după ce timp de trei săptămâni numărul cazurilor a crescut alarmant și a fost înregistrat și primul deces.

