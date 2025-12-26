Val de accidentări la munte. Turiștii, încălțați cu adidași pe pârtii: „Avem două, trei perechi de ciorapi”

Stiri actuale
26-12-2025 | 20:00
×
Codul embed a fost copiat

O femeie aflată pe sanie a leșinat după ce a fost lovită, din spate, de o altă sanie, care cobora cu viteză. Iar în Bușteni, un bărbat a fost și el rănit, în timp ce se plimba cu ATV-ul, pe un traseu dificil, din Munții Baiului.  

autor
Electra Ghiza,  Gigi Ciuncanu

Astăzi, pe mai multe pârtii din țară, entuziasmul, combinat cu neatenția și echipamentul nepotrivit, au provocat mai multe evenimente nedorite, ce puteau avea urmări fatale.

Salvamontiștii din Predeal au înregistrat primul eveniment grav din acest sezon. O turistă a suferit traumatisme severe chiar pe pârtia de săniuțe.

Femeia a fost predată apoi unui echipaj medical SMURD, fiind conștientă atunci când a fost dusă la ambulanță.

În Munții Baiului, un bărbat care conducea un ATV s-a aventurat imprudent pe un drum forestier periculos, a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat.

Citește și
cauciucuri de iarna
Condusul iarna pe zăpadă. Sfaturi pentru a evita incidentele

Echipament nepotrivit pe munte

Iar pe pârtii pericolul a fost prezent la tot pasul. Mai ales pentru cei care poartă pantofi sport în loc de bocanci sau fac live cu telefonul în mână și nu se uită pe unde calcă. La Rânca, în județul Gorj, patru persoane au avut nevoie de ajutor.

Sabin Cornoiu, șef Salvamont România: Toată lumea trebuie să vină la munte cu încălțăminte adecvată, care să reziste la frig, plus haine călduroase.

În Predeal, sute de turiști au năvălit cu săniuțele pe pârtia Clăbucet. Riscurile sunt uriașe, mai ales că unele porțiuni au înghețat, iar săniile sunt greu de controlat.

Acest bărbat a ales un loc mai ferit pentru cei doi copii ai lui și stă de pază ca ei să nu ajungă în calea săniilor care trec în viteză.

Dacă temperaturile se mențin negative, de Anul Nou s-ar putea schia pe pistele de la mare altitudine.

Apariție neașteptată a lui Moș Crăciun. A coborât pe fațada unui hotel din Eforie. „Curajos moșul”

Sursa: Pro TV

Etichete: munte, partie, schi, zapada, accidentare,

Dată publicare: 26-12-2025 19:59

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Stiri actuale
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Condusul iarna pe zăpadă. Sfaturi pentru a evita incidentele
Stiri Diverse
Condusul iarna pe zăpadă. Sfaturi pentru a evita incidentele

Condusul pe zăpadă reprezintă o provocare majoră pentru șoferi, mai ales atunci când condițiile meteorologice sunt severe și vizibilitatea este redusă.

Zăpadă într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. Peisajul arid a devenit temporar alb
Stiri externe
Zăpadă într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. Peisajul arid a devenit temporar alb

O imagine spectaculoasă surprinsă de un satelit a arătat un fenomen extrem de rar: Deșertul Atacama, considerat unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ, a fost acoperit de zăpadă în urma unei furtuni neobișnuite.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
Stiri actuale
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate

Un accident de amploare s-a produs pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, județul Olt, unde 10 autoturisme au fost implicate într-o coliziune în care se aflau aproximativ 27 de persoane.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28