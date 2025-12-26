Val de accidentări la munte. Turiștii, încălțați cu adidași pe pârtii: „Avem două, trei perechi de ciorapi”

O femeie aflată pe sanie a leșinat după ce a fost lovită, din spate, de o altă sanie, care cobora cu viteză. Iar în Bușteni, un bărbat a fost și el rănit, în timp ce se plimba cu ATV-ul, pe un traseu dificil, din Munții Baiului.

Astăzi, pe mai multe pârtii din țară, entuziasmul, combinat cu neatenția și echipamentul nepotrivit, au provocat mai multe evenimente nedorite, ce puteau avea urmări fatale.

Salvamontiștii din Predeal au înregistrat primul eveniment grav din acest sezon. O turistă a suferit traumatisme severe chiar pe pârtia de săniuțe.

Femeia a fost predată apoi unui echipaj medical SMURD, fiind conștientă atunci când a fost dusă la ambulanță.

În Munții Baiului, un bărbat care conducea un ATV s-a aventurat imprudent pe un drum forestier periculos, a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat.

Echipament nepotrivit pe munte

Iar pe pârtii pericolul a fost prezent la tot pasul. Mai ales pentru cei care poartă pantofi sport în loc de bocanci sau fac live cu telefonul în mână și nu se uită pe unde calcă. La Rânca, în județul Gorj, patru persoane au avut nevoie de ajutor.

Sabin Cornoiu, șef Salvamont România: Toată lumea trebuie să vină la munte cu încălțăminte adecvată, care să reziste la frig, plus haine călduroase.

În Predeal, sute de turiști au năvălit cu săniuțele pe pârtia Clăbucet. Riscurile sunt uriașe, mai ales că unele porțiuni au înghețat, iar săniile sunt greu de controlat.

Acest bărbat a ales un loc mai ferit pentru cei doi copii ai lui și stă de pază ca ei să nu ajungă în calea săniilor care trec în viteză.

Dacă temperaturile se mențin negative, de Anul Nou s-ar putea schia pe pistele de la mare altitudine.

