„Râu atmosferic” devastator în California: ploi extreme, alunecări de teren și pene masive de curent de Crăciun

În California, acest Crăciun a fost marcat de tragedii. Cel puţin 3 oameni au murit în urma furtunilor violente care s-au abătut asupra statului de pe coastă şi până în zonele înalte ale Munților Sierra Nevada.

Vremea rea a provocat inundaţii accidente grave şi alunecări de teren.

Un coridor pluvial masiv, cunoscut sub numele de „râu atmosferic”, care transportă vapori de apă stocaţi la tropice, traversează California în aceste zile, aducând, mai ales în sud, precipitaţii excesive.

Podul ăsta era singura cale de acces şi, cum a fost luat de apă, suntem blocaţi aici.

Zonele cele mai vulnerabile au fost evacuate, iar traficul pe multe şosele – sistat.

Ploile abundente au transformat cartiere întregi în lacuri.

În Ajun, dar şi în ziua de Crăciun, pompierii au avut numeroase misiuni de salvare. Foarte multe persoane au rămase blocate în casele inundate ori în autoturisme.

Un bărbat de 64 de ani din San Diego a fost ucis de un copac doborât de vântul puternic.

Şi în zona Golfului San Francisco, vântul a avut la rafala peste 160 de kilometri pe oră.

De asemenea, o femeie în vârsta n-a avut nicio şansă după ce a fost doborâtă de un val imens şi trasă în ocean, în comitatul Mendocino.

În ziua de Crăciun, peste 100.000 de californieni nu au avut curent electric. Foarte mulţi oameni s-au văzut nevoiţi să anuleze reuniunile de familie îndelung aşteptate.

În Altadena, în apropiere de Los Angeles, localnicii s-au confruntat cu o alunecare de teren într-o zonă afectată de incendiile devastatoare de la începutul anului, care au mistuit vegetaţia cu rol vital de bariera natura în calea puhoaielor.

De altfel, unele cartiere din Los Angeles sunt încă în proces de refacere după focurile care au ucis 31 de persoane şi au distrus peste 16.000 de clădiri.

În Munţii Sierra Nevada, ninsorile abundente au paralizat traficul.

