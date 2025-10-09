Cum să aerisești un calorifer pas cu pas – ghid complet pentru o încălzire eficientă

Aerisisirea corectă a caloriferelor este esențială pentru a menține o temperatură constantă și un consum redus de energie. Prin câțiva pași simpli, poți elimina aerul acumulat în instalație și te poți bucura de o încălzire uniformă în întreaga locuință.

Ai observat că radiatorul tău este cald jos, dar rece sus? Ei bine, acest lucru înseamnă că în interiorul caloriferului s-a adunat aer, iar sistemul de încălzire nu mai funcționează corect.

Vestea bună este că există rezolvare. Aerisirea unui calorifer este o operațiune rapidă pe care o poate face oricine, chiar și fără ajutorul unui instalator. Află cum să aerisești un calorifer pas cum pas și cum să eviți greșelile.

De ce trebuie aerisit un calorifer

Când pornești căldura, în mod normal, în calorifere ar trebui să fie doar apă. Totuși, în timp, în sistemul de încălzire se pot forma sau pot intra bule de aer. Acest aer se adună în calorifere, mai ales în partea de sus. Aerul nu se încălzește ca apa, așa că acolo unde se adună, caloriferul tău rămâne rece, punctează Viessmann.com. Din această cauză, radiatoarele se încălzesc doar pe jumătate și nu mai dau suficientă căldură.

Ca să compenseze, centrala termică va munci mult mai mult și mai intens ca să încălzească locuința. Asta înseamnă două lucruri rele: facturi mai mari la gaz și o uzură mai rapidă a întregii instalații. Pe lângă eficiență și bani, aerisirea protejează sistemul de rugină (coroziune).

Aerul conține oxigen, iar oxigenul face ca metalul din calorifere și din țevi să ruginească. În timp, rugina poate duce la scurgeri sau chiar la defectarea caloriferelor și a centralei. Aerisirea regulată prelungește viața întregii instalații. Un alt semn clar că ai aer în calorifer este zgomotul. Dacă auzi șuierat, bolboroseli sau zgomote ciudate în instalație, înseamnă că acele bule de aer circulă.

Shutterstock

Când se aerisesc caloriferele

Cel mai bun moment pentru a aerisi caloriferele este înainte să înceapă frigul, adică la începutul toamnei. Este ideal ca ele să fie reci când faci această întreținere. Dacă uiți să faci asta preventiv, poți aerisi oricând observi că apar probleme. Iată semnele clare care îți spun că e nevoie de aerisire imediată:

· Căldură neuniformă: Caloriferul este cald în partea de jos, dar rece în partea de sus.

· Zgomote ciudate: Auzi bolboroseli, șuierat sau alte sunete în interiorul instalației.

Alte situații care cer aerisirea:

· După ce au fost făcute lucrări de reparații la instalația de încălzire (de exemplu, s-au schimbat țevi sau s-a umblat la centrală).

· Dacă sistemul a fost golit complet de apă și apoi umplut din nou. În acest caz, aerul rămâne adesea blocat în calorifere la repornire.

· Dacă presiunea la centrală a scăzut și a fost nevoie să adaugi apă.

Chiar dacă locuiești la bloc, cu sistem centralizat, s-ar putea să fie nevoie să aerisești caloriferul tău dacă presiunea din coloane permite. Ca o regulă generală, experții recomandă să aerisești caloriferele cel puțin o dată pe an pentru a te asigura că ai un randament maxim.

Shutterstock

Ce ai nevoie pentru aerisirea caloriferului

Aerisirea este un proces ușor și nu ai nevoie de unelte scumpe. Iată ce îți trebuie, în mod ideal, pentru a fi gata:

· Cheie specială de aerisire: Este un dispozitiv mic, de metal, care arată ca o cheie tubulară pătrată. De multe ori, vine odată cu caloriferul.

· Șurubelniță plată sau clește reglabil: Dacă nu ai cheia specială, poți folosi cu mare grijă o șurubelniță dreaptă sau un clește pentru a învârti robinetul de aerisire.

· Recipient mic (pahar sau cană): Îl folosești pentru a aduna apa care va curge când aerul iese din calorifer.

· Lavete sau cârpe: Sunt necesare ca să ștergi repede apa și să protejezi podeaua sau pereții de picături.

· Mănuși subțiri: Acestea sunt opționale, dar te pot proteja de apa fierbinte.

· Acces la robinetul centralei: După ce termini aerisirea, s-ar putea să fie nevoie să mai pui apă în sistem ca să refaci presiunea optimă.

Pregătiri înainte de aerisire

Înainte de a te apuca de treabă, trebuie să faci câțiva pași importanți pentru siguranță și eficiență:

· Oprește centrala și așteaptă între 15 și 30 de minute. Așa te asiguri că apa s-a răcit și că aerul din țevi s-a ridicat în partea de sus a caloriferelor. În felul acesta eviți să te arzi.

· Uită-te la manometrul (ceasul de presiune) de pe centrală. În mod normal, când sistemul este rece, presiunea ar trebui să fie între 1,0 și 1,5 bari.

· Dacă presiunea este prea mică, trebuie să adaugi apă în centrală până când ajunge la nivelul recomandat, înainte de a aerisi.

Cum se aerisește un calorifer – pași simpli

Procedura de aerisire este ușoară. Urmează acești pași pentru a scoate aerul blocat din sistem:

· Oprește centrala termică și pompa de căldură. Lasă sistemul să se răcească 15-30 de minute. Asta face ca aerul să se adune în partea de sus a caloriferului și previne arsurile.

· Când caloriferele sunt reci, presiunea trebuie să fie între 1,0 și 1,5 bar. Dacă este prea mică, folosește robinetul de umplere al centralei ca să adaugi apă până la nivelul optim.

· Așază o cârpă sau o lavetă sub ventilul de aerisire al caloriferului și pune un pahar sau un vas mic dedesubt pentru a colecta apa care va curge.

· Cel mai bine este să începi cu radiatorul care este cel mai departe de centrală și să continui spre cele mai apropiate. Dacă locuiești la bloc, poți începe de la etajele de sus spre cele de jos.

· Pune cheia de aerisire (sau șurubelnița) în ventilul mic și rotește încet în sens invers acelor de ceasornic (doar un sfert de tură). Ar trebui să auzi imediat un șuierat, acesta este aerul care iese.

· Menține ventilul deschis. La început iese doar aer (șuierat), apoi va începe să stropească apă, iar la final va curge un jet constant de apă, fără întreruperi.

· Imediat ce vezi că apa curge constant, rotește supapa la loc în sensul acelor de ceasornic și închide-o rapid. Nu strânge prea tare, doar cât să fie închisă ermetic, ca să nu pierzi multă apă.

· Mergi la următorul calorifer din lista ta și repetă pașii. Foarte important: După ce ai aerisit unul sau două calorifere, verifică din nou presiunea la centrală. Dacă a scăzut sub 1,0 bar, adaugă apă înainte să continui.

· După ce ai terminat cu toate caloriferele, asigură-te că presiunea finală este la valoarea recomandată (între 1,2 și 1,5 bar) și pornește centrala.

Shutterstock

Cum știi că aerisirea a fost făcută corect

Vei ști că ai reușit să aerisești caloriferul corect când observi aceste lucruri, imediat după ce repornești centrala:

· Caloriferul se încălzește complet, de sus până jos, fără să rămână nicio zonă rece în partea de sus.

· Nu mai auzi zgomote ciudate, șuierat sau bolboroseli în calorifere sau în țevi.

· Manometrul centralei arată presiunea corectă.

· Nu picură apă în jurul ventilului de aerisire sau al robinetului.

Un alt semn bun este că centrala ajunge mai repede la temperatura dorită și nu trebuie să funcționeze mult timp. Dacă observi că sistemul se încălzește rapid și uniform, înseamnă că ai eliminat tot aerul nedorit. Dacă aerul revine după puțin timp sau caloriferele nu se încălzesc bine, va trebui să refaci aerisirea sau să chemi un specialist să verifice dacă sistemul nu are vreo problemă de etanșeitate.

Greșeli frecvente de evitat

Pentru ca aerisirea să meargă bine și să fie sigură, evită următoarele greșeli:

· Nu deschide ventilul dacă apa este fierbinte! Riscul de arsuri din cauza aburului este mare. Oprește centrala și așteaptă zeci de minute ca apa să se răcească.

· Rotește cheia sau șurubelnița încet. Dacă deschizi supapa deodată, apa poate ieși în jet puternic și poți stropi în jur. Deschide doar cât să auzi aerul.

· De fiecare dată când aerisești, scade presiunea din centrală. Verifică și adaugă apă după ce ai terminat cu unul sau două calorifere. O presiune prea mică înseamnă că nu vei avea căldură uniformă.

· Începe cu caloriferul care este cel mai departe de centrală (sau cu cele de la etajele superioare, dacă ești la bloc) și mergi spre cel mai aproape. Dacă începi greșit, nu vei scoate tot aerul din instalație.

· Dacă ventilul de aerisire este înțepenit, nu forța cu un clește mare, pentru că riști să îl strici. Încearcă să pui un spray care lubrifiază sau roteste-l ușor înainte-înapoi. Dacă nu se desface, cheamă un instalator.

După ce termini, nu uita să faci verificarea finală: asigură-te că presiunea este la nivelul optim și că ai pornit încălzirea pentru a vedea rezultatele.

Shutterstock

Cât de des trebuie aerisite caloriferele

În mod ideal, ar trebui să aerisești caloriferele o dată pe an. Cel mai bun moment este chiar înainte să înceapă primul sezon de încălzire, la începutul toamnei. Făcând asta din timp, elimini aerul care s-a adunat în sistem în timpul verii și te asiguri că iarna căldura se va răspândi uniform în toată casa. Dacă uiți să faci verificarea anuală, poți aerisi oricând observi că apar probleme, cum ar fi zgomote în țevi sau zone reci pe calorifer.

Aerisirea este obligatorie ori de câte ori faci o intervenție la sistemul de încălzire. Dacă schimbi un calorifer, dacă repari centrala sau dacă ești nevoit să golești și să umpli sistemul cu apă, trebuie să aerisești imediat. Altfel, aerul introdus va bloca circulația apei calde. Deși unii specialiști recomandă verificări lunare în sezonul rece, pentru o casă obișnuită este suficientă o aerisire anuală, completată cu verificări ocazionale dacă apar zgomote sau probleme.

Nu uita că și starea instalației contează. În casele unde apa este foarte dură sau unde caloriferele sunt vechi, se pot aduna mai multe sedimente și nămol. Aceste depuneri pot înrăutăți problemele cu aerul. În astfel de situații, pe lângă aerisire, ar fi bine să iei în considerare și curățarea chimică a sistemului, făcută de un specialist.

Shutterstock

Cum aerisesc caloriferul fără cheie

Dacă nu ai la îndemână cheia specială de aerisire, nu e nicio problemă. Poți folosi unelte simple pe care le găsești în orice casă.

Șurubelniță dreaptă: Foarte multe ventiluri de aerisire au un loc special pentru capul unei șurubelnițe plate (drepte). Introdu șurubelnița în ventil și rotește-o încet. Vei simți cum aerul începe să iasă.

Clește reglabil: Dacă ventilul are un cap pătrat, îl poți prinde cu un clește reglabil. Asigură-te că strângi cleștele bine pe capul valvei și rotește ușor. Ai grijă să nu alunece și să nu lovești radiatorul.

Soluție pentru caloriferele foarte vechi

Dacă ai calorifere foarte vechi care nu au deloc ventil de aerisire, poți scoate aerul prin robinetul de tur (conducta de sus). Iată cum:

· Pune o cârpă și un recipient sub piulița de la conducta de sus.

· Desfiletează încet piulița. Ca și la ventilul obișnuit, la început va ieși aer, apoi vor apărea picături de apă.

· Închide piulița imediat ce apa începe să curgă constant.

Oricare ar fi metoda pe care o folosești, procesul de bază rămâne la fel: deschizi ușor, lași aerul să iasă și închizi repede când apa curge fără întreruperi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













