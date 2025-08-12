Mucegai, dăunători și infiltrații prin tavan. Polițiștii germani spun că lucrează în condiții „stânjenitoare”

Cel mai mare sindicat al polițiștilor din Germania a reclamat starea deplorabilă a sute de secții de poliție din țară și a unei flote de vehicule învechite.

Sindicatul susține că aceste condiții reprezintă o amenințare la adresa sănătății agenților și o insultă la adresa demnității lor.

„Vase de toaletă vechi de zeci de ani, mucegai în birouri, dăunători, unități de încălzire defecte și găuri în tavan prin care intră ploaia”, a declarat Hagen Husgen, reprezentant al sindicatului GdP, enumerând doar câteva dintre plângerile primite de la membri.

„Unele dintre condițiile pe care oamenii noștri trebuie să le îndure sunt periculoase pentru sănătatea lor”, a spus el ziarului regional Münchner Merkur.

Der @Tagesspiegel war so freundlich und hat mal thematisiert, was wir heute in Sachen #funkwagenkatastrophe und #dreimilliardeneurosanierungsstau herausgegeben haben https://t.co/GQyFhsCcft pic.twitter.com/BMBiL2OTC1 — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) August 12, 2025

Ce spun ofițerii de poliție

Hagen Husgen a afirmat că autospecialele poliției din cea mai mare economie a Europei – cunoscută pentru performanțele sale în industria auto – sunt adesea atât de vechi și deteriorate încât devin „rușinoase” și „stânjenitoare” pentru agenții aflați în patrulare.

„Vehicule cu scaune rupte și cu jumătate de milion de kilometri la bord, schimbătoare de viteze defecte. Când cetățenii văd asta, nu este o imagine favorabilă pentru poliție”, a spus el, punând problema parțial pe seama privatizării întreținerii mașinilor poliției.

Hagen Husgen a adăugat că starea proastă a multor secții de poliție agravează „marile probleme” legate de recrutarea tinerilor agenți.

Sindicatul a furnizat ziarului Merkur o serie de fotografii care arată clădiri de poliție dărăpănate, cu găuri mari în tavan și un șoarece sub un birou, precum și mașini cu buretele scaunelor ieșind la vedere.

GdP a afirmat că cele 16 landuri federale ale Germaniei au nevoie de mai mult sprijin din partea Berlinului pentru a îmbunătăți condițiile polițiștilor și pentru a le permite acestora să-și îndeplinească atribuțiile.

Întrebat despre plângerile GdP, un purtător de cuvânt al Ministerului Federal de Interne a precizat că, din punct de vedere constituțional, chestiunile legate de poliție – inclusiv sediile și flota de vehicule – se află în responsabilitatea landurilor.

Ce spune executivul federal

Ministerul a precizat că guvernul federal sprijină forțele de poliție regionale în mai multe domenii, inclusiv prin programe speciale pentru echipamente, comunicații digitale și infrastructură IT.

Executivul federal, al cărui mandat se întinde până în 2029, a promis, de asemenea, creșterea finanțării pentru forțele speciale de poliție, ca parte a planurilor de consolidare a autorităților de securitate internă, a adăugat purtătorul de cuvânt.

GdP, fondat în 1950, se autodefinește drept „cel mai mare sindicat de poliție din lume”, având peste 200.000 de membri în toată Germania.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













