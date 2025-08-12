Mucegai, dăunători și infiltrații prin tavan. Polițiștii germani spun că lucrează în condiții „stânjenitoare”

Stiri externe
12-08-2025 | 22:21
politie germania
Shutterstock

Cel mai mare sindicat al polițiștilor din Germania a reclamat starea deplorabilă a sute de secții de poliție din țară și a unei flote de vehicule învechite.

autor
Ioana Andreescu

Sindicatul susține că aceste condiții reprezintă o amenințare la adresa sănătății agenților și o insultă la adresa demnității lor.

„Vase de toaletă vechi de zeci de ani, mucegai în birouri, dăunători, unități de încălzire defecte și găuri în tavan prin care intră ploaia”, a declarat Hagen Husgen, reprezentant al sindicatului GdP, enumerând doar câteva dintre plângerile primite de la membri.

„Unele dintre condițiile pe care oamenii noștri trebuie să le îndure sunt periculoase pentru sănătatea lor”, a spus el ziarului regional Münchner Merkur.

Citește și
canicula
Germania se pregăteşte pentru un val de caniculă. Temperaturile se vor apropia de 40 de grade Celsius

Ce spun ofițerii de poliție

Hagen Husgen a afirmat că autospecialele poliției din cea mai mare economie a Europei – cunoscută pentru performanțele sale în industria auto – sunt adesea atât de vechi și deteriorate încât devin „rușinoase” și „stânjenitoare” pentru agenții aflați în patrulare.

„Vehicule cu scaune rupte și cu jumătate de milion de kilometri la bord, schimbătoare de viteze defecte. Când cetățenii văd asta, nu este o imagine favorabilă pentru poliție”, a spus el, punând problema parțial pe seama privatizării întreținerii mașinilor poliției.

Hagen Husgen a adăugat că starea proastă a multor secții de poliție agravează „marile probleme” legate de recrutarea tinerilor agenți.

Sindicatul a furnizat ziarului Merkur o serie de fotografii care arată clădiri de poliție dărăpănate, cu găuri mari în tavan și un șoarece sub un birou, precum și mașini cu buretele scaunelor ieșind la vedere.

GdP a afirmat că cele 16 landuri federale ale Germaniei au nevoie de mai mult sprijin din partea Berlinului pentru a îmbunătăți condițiile polițiștilor și pentru a le permite acestora să-și îndeplinească atribuțiile.

Întrebat despre plângerile GdP, un purtător de cuvânt al Ministerului Federal de Interne a precizat că, din punct de vedere constituțional, chestiunile legate de poliție – inclusiv sediile și flota de vehicule – se află în responsabilitatea landurilor.

Ce spune executivul federal

Ministerul a precizat că guvernul federal sprijină forțele de poliție regionale în mai multe domenii, inclusiv prin programe speciale pentru echipamente, comunicații digitale și infrastructură IT.

Executivul federal, al cărui mandat se întinde până în 2029, a promis, de asemenea, creșterea finanțării pentru forțele speciale de poliție, ca parte a planurilor de consolidare a autorităților de securitate internă, a adăugat purtătorul de cuvânt.

GdP, fondat în 1950, se autodefinește drept „cel mai mare sindicat de poliție din lume”, având peste 200.000 de membri în toată Germania.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Sursa: The Guardian

Etichete: germania, munca, conditii, Polițiști,

Dată publicare: 12-08-2025 22:21

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Un telefon a supraviețuit unei căderi de peste 800 de metri dintr-un avion. Cum a reușit proprietara să-l găsească intact
Stiri Diverse
Un telefon a supraviețuit unei căderi de peste 800 de metri dintr-un avion. Cum a reușit proprietara să-l găsească intact

O femeie din Germania și-a scăpat iPhone-ul 16 Pro dintr-un avion, iar telefonul a căzut de la peste 800 de metri înălțime. Spre surprinderea ei, dispozitivul a fost găsit complet intact, fără nicio zgârietură sau fisură.

Germania se pregăteşte pentru un val de caniculă. Temperaturile se vor apropia de 40 de grade Celsius
Stiri externe
Germania se pregăteşte pentru un val de caniculă. Temperaturile se vor apropia de 40 de grade Celsius

Germania se pregăteşte pentru o perioadă de caniculă intensă. Prognozele meteo avertizează că temperaturile s-ar putea apropia de 40 de grade Celsius la mijlocul acestei săptămâni, informează DPA.

Egiptul a recuperat 13 artefacte arheologice introduse ilegal în Marea Britanie și Germania. Despre ce este vorba
Cultura
Egiptul a recuperat 13 artefacte arheologice introduse ilegal în Marea Britanie și Germania. Despre ce este vorba

Autorităţile egiptene au recuperat treisprezece artefacte arheologice din diferite perioade ale Egiptului Antic, care fuseseră exportate ilegal în Regatul Unit şi Germania, au raportat duminică surse oficiale, transmite EFE.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 August 2025

44:01

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12