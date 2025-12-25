Un bărbat din Italia a murit sufocat după ce s-a înecat cu o bucată de panettone la masa de sărbători

Un italian de 47 de ani a murit sufocat după ce s-a înecat mâncând panettone. Tragedia a avut loc la masa de sărbători cu familia.

Incidentul a avut loc într-o casă de pe Via Foglizzo, din cartierul Borgo Nuovo, la domiciliul părinților victimei.

Bărbatul s-a sufocat brusc în timp ce mânca desertul. Membrii familiei au încercat să-l salveze și au sunat imediat la 112, relateză cotidianul italian Corriere della Serra.

În câteva minute, echipajul medical a sosit la fața locului, însă pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic: medicul a constatat decesul, scrie

La locul incidentului au intervenit și carabinierii din Settimo Torinese, precum și medicul legist pentru investigațiile de rigoare. Moartea a fost încadrată ca sufocare accidentală.

