Un bărbat din Italia a murit sufocat după ce s-a înecat cu o bucată de panettone la masa de sărbători

Stiri externe
25-12-2025 | 20:43
panettone
Shutterstock

Un italian de 47 de ani a murit sufocat după ce s-a înecat mâncând panettone. Tragedia a avut loc la masa de sărbători cu familia.

autor
Lorena Mihăilă

Incidentul a avut loc într-o casă de pe Via Foglizzo, din cartierul Borgo Nuovo, la domiciliul părinților victimei.

Bărbatul s-a sufocat brusc în timp ce mânca desertul. Membrii familiei au încercat să-l salveze și au sunat imediat la 112, relateză cotidianul italian Corriere della Serra.

În câteva minute, echipajul medical a sosit la fața locului, însă pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic: medicul a constatat decesul, scrie 

La locul incidentului au intervenit și carabinierii din Settimo Torinese, precum și medicul legist pentru investigațiile de rigoare. Moartea a fost încadrată ca sufocare accidentală.

Citește și
copil italia
Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit
Ce i-a spus Donald Trump unui copil care a întrebat dacă Moș Crăciun poartă un dispozitiv de urmărire

Sursa: StirilePROTV

Etichete: italia, bărbat mort, panettone,

Dată publicare: 25-12-2025 20:43

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
O femeie din Brăila, căutată pentru jaf armat în Italia, a fost reținută și plasată sub control judiciar 30 de zile
Stiri actuale
O femeie din Brăila, căutată pentru jaf armat în Italia, a fost reținută și plasată sub control judiciar 30 de zile

O femeie de 45 de ani, din oraşul Ianca, judeţul Brăila, a fost reţinută, fiind suspectată de furt în Italia.

Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit
Stiri externe
Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit

Un băiat de 11 ani din Italia și-a vândut manualele și desenele în fața unui magazin de jucării pentru a strânge câțiva euro și a cumpăra un cadou pentru sora sa de trei ani. Gestul său a luminat orașul Mugnano di Napoli de Crăciun.

Un lider al Camorrei a fost prins de polițiștii din Italia într-o cameră secretă a unui apartament din Napoli. VIDEO
Stiri externe
Un lider al Camorrei a fost prins de polițiștii din Italia într-o cameră secretă a unui apartament din Napoli. VIDEO

Poliția italiană l-a arestat pe un șef al organizației criminale Camorra din Napoli, îndelung căutat, după ce l-a descoperit într-o cameră secretă din interiorul unui apartament, relatează dpa.

Panettone, desertul tradițional italian pentru sărbători. Rețeta autentică, secretele coacerii perfecte și greșeli de evitat
Stiri Diverse
Panettone, desertul tradițional italian pentru sărbători. Rețeta autentică, secretele coacerii perfecte și greșeli de evitat

Panettone este mai mult decât un simplu desert, fiind simbolul Crăciunului în Italia și, de câțiva ani, este nelipsit și de pe mesele cetățenilor altor țări.

 

Italia a amendat Ryanair cu peste 255 de milioane de euro pentru că ar fi blocat accesul agenţiilor de voiaj
Stiri externe
Italia a amendat Ryanair cu peste 255 de milioane de euro pentru că ar fi blocat accesul agenţiilor de voiaj

Italia a amendat Ryanair cu peste 255 de milioane de euro, cu privire la abuz de poziţie dominantă - prin împiedicarea accesului agenţiilor de voiaj la serviciile sale, relatează AFP.

Recomandări
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”
Stiri Turism
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au avut camere libere în acest an de Crăciun, o situaţie greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte.

Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Stiri actuale
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor
Stiri Sanatate
Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor

Sezonul de gripă a început mai devreme anul acesta, iar autoritățile au emis deja o alertă epidemiologică. Asta după ce timp de trei săptămâni numărul cazurilor a crescut alarmant și a fost înregistrat și primul deces.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28